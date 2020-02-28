50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü

İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın Sancaktepe Mevlana Mahallesi’ndeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

GÜNDEM 43 yıl önce babası şimdi de oğlu şehit oldu

Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş da şehit ailesine taziye için eve geldi. Sancaktepe Belediyesi tarafından evin bulunduğu sokakta taziye çadırı kuruldu.

Şehit Uzman Onbaşı Baysal’ın 50 gün sonra düğünü olacağı, aynı zamanda kardeşinin de Konya’da vatani görevini yerine getirdiği öğrenildi.

OYNAT 00:51 Şehidin dayısından yürek yakan sözler Suriye'de şehit olan kahramanlarımızın kimliklerini belli olmaya başladı. Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, İstanbul Sancaktepe'deki evine gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi. Haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin dayısı Umut Başıl, 'Vatan sağ olsun bayrağımızı Allah indirmesin. 20 Nisan'da evlenecekti. Evini tuttu, eşyasını aldı ama nasip olmadı.' diye konuştu

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Şehidin acılı dayısı Umut Başal, “Allah’ım bayrağımızı indirmesin. Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin. Kendisi nişanlı. Nisanın 20’sinde düğün olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Ne diyeyim konuşması çok zor” dedi.