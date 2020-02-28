Gündem 50 gün sonra düğünü vardı Şehit ateşi Sancaktepeye düştü
İSTANBUL

50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü

İdlib’de rejim güçlerinin düzenlediği alçak saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın Sancaktepe’deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehidin 50 gün sonra düğünü olacağı öğrenildi. Şehidin acılı dayısı Umut Baysal, “Allah’ım bayrağımızı indirmesin. Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin” dedi.

Haber Merkezi İHA
Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal.
Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal.

İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın Sancaktepe Mevlana Mahallesi’ndeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

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Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş da şehit ailesine taziye için eve geldi. Sancaktepe Belediyesi tarafından evin bulunduğu sokakta taziye çadırı kuruldu.

Şehit Uzman Onbaşı Baysal’ın 50 gün sonra düğünü olacağı, aynı zamanda kardeşinin de Konya’da vatani görevini yerine getirdiği öğrenildi.

Şehidin dayısından yürek yakan sözler
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Şehidin dayısından yürek yakan sözler
Suriye'de şehit olan kahramanlarımızın kimliklerini belli olmaya başladı. Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, İstanbul Sancaktepe'deki evine gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi. Haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin dayısı Umut Başıl, 'Vatan sağ olsun bayrağımızı Allah indirmesin. 20 Nisan'da evlenecekti. Evini tuttu, eşyasını aldı ama nasip olmadı.' diye konuştu

Şehidin acılı dayısı Umut Başal, “Allah’ım bayrağımızı indirmesin. Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin. Kendisi nişanlı. Nisanın 20’sinde düğün olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Ne diyeyim konuşması çok zor” dedi.

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