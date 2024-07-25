50 milyon liralık kaçak oto beyni

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebeke tarafından Büyükçekmece'de iş yerlerinde yurda kaçak yollarla sokulan binlerce ikinci el motor ve şanzıman beyinlerinin olduğunu tespit etti. Parçalar, yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülüp getirilmiş. Belirlenen adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülerek yurda illegal yollardan sokulduğu tespit edilen 50 milyon lira değerinde ikinci el 3 bin 234 motor ve şanzıman beyinleri ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, parçaların ülkeye nakliye yapılan kamyon ve tırlara gizlenerek sokulduğu belirlendi. Operasyon çerçevesinde iş yeri sahibi gözaltına alındı. Yakalanan depo sahibi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.