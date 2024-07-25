|
Gündem

50 milyon liralık kaçak oto beyni

Şahin Şen
04:00 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:27 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebeke tarafından Büyükçekmece'de iş yerlerinde yurda kaçak yollarla sokulan binlerce ikinci el motor ve şanzıman beyinlerinin olduğunu tespit etti. Parçalar, yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülüp getirilmiş. Belirlenen adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülerek yurda illegal yollardan sokulduğu tespit edilen 50 milyon lira değerinde ikinci el 3 bin 234 motor ve şanzıman beyinleri ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, parçaların ülkeye nakliye yapılan kamyon ve tırlara gizlenerek sokulduğu belirlendi. Operasyon çerçevesinde iş yeri sahibi gözaltına alındı. Yakalanan depo sahibi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.



#İstanbul Emniyeti
#Suç
#Kaçakçı
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türk Hava Yolları yeni bir kampanya başlattı: İşte THY ucuz bilet kampanyası tarihi