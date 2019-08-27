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İSTANBUL

Ümraniye'de iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

500 metre arasında 40 mermi bulundu: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Gece saatlerinde Ümraniye'de iki grup arasında çıkan çatışmada yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan ve her iki grubun da silah kullandığı çatışma sonucu olay yerini inceleyen polis ekipleri yaklaşık 40 mermi çekirdeği buldu.

Haber Merkezi DHA
Ümraniye'de iki grup arasında silahlı çatışma
Ümraniye'de iki grup arasında silahlı çatışma

İstanbul Ümraniye'de silahlı iki grup arasında gece saatlerinde çatışma çıktı. Olay sırası cadde savaş alanına dönerken, yoldan geçen biri kadın 2 kişi yaralandı.

DHA
Ümraniye'de iki grup arasında silahlı çatışma

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan silahlı çatışma sırasında cadde savaş alanına dönerken yoldan geçen ve bir anda çatışmasının ortasında kalan 2 kişi yaralandı. Yaralanan Y.Ö.(57) ve B.V.(31) ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.Ö.'nün vücuduna iki mermi isabet etiği, B.V.'nin ise ayağından vurulduğu öğrenildi.

DHA
Ümraniye'de iki grup arasında silahlı çatışma

40 ADET MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan ve her iki grubun da silah kullandığı çatışma sonucu, polis ekiplerinin incelemesi sonucu yaklaşık 40 mermi çekirdeği bulundu.

DHA
Ümraniye'de iki grup arasında silahlı çatışma

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR

Polis, silahlı çatışmaya giren iki gruptaki kişileri de belirlemek için cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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DHA
Ümraniye'de iki grup arasında silahlı çatışma
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