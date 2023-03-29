500’e yakın mobil baz istasyonu kuruldu

Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TBMM Deprem Araştırmaları Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yaptı. Karagözoğlu depremden etkilenen 11 ilde mobil abone sayının 15 milyon 298 bin 221 olduğunu söyledi. Bölgede 3 milyondan fazla abonenin depremden etkilendiğine işaret eden Karagözoğlu, “Afet ve acil durumlarda baz istasyonalar için motorin gönderilmiştir. Ara bağlantı santrallerinde sorun yaşanmamıştır. Enerji sıkıntısı nedeniyle belli süre hizmet verilmiştir. Bölgeye kalıcı ve geçici baz istasyonları sevk edilmiştir. Söz konusu mobil baz istasyonlarından değişik sahalarda kurulu olanlardan 40 adeti depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren sahaya sevk edilmiş ve üç mobil işletmecinin konumlandırılan sahalardan hizmet vermesi sağlanmıştır. Depremlerin ilk anından başlamak üzere sahaya 2 bin 200’ün üzerinde personel, 40 römork tipi mobil baz istasyonu, 500’e yakın mobil baz istasyonu, 3 bin 500 jeneratör sevk edildi.” dedi.