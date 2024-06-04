60 kamyon sahte ve kaçak yedek parça

Yurt dışından kaçak yollarla getirilen oto yedek parçalarına depolarda markaların logolarının basıldığını belirleyen ekipler, Ümraniye'de sahte belge düzenleyen kişiden gerekli evrakları temin eden şüphelilerin hem kaçak hem de sahte olan ürünleri orijinal ve yasal gibi göstererek ilgili firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına sattığını tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler 16 firmaya ait 19 iş yerinde görevli 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Bursa, Düzce, Adana, Hatay ve Ankara’da 16 firmaya bağlı 19 iş yerine 31 Mayıs Cuma günü baskın yapıldı. Piyasa değeri 720 milyon 915 bin lirayı bulan 1 milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçası ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u hakkında adli işlem yapılırken, 5'i sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.