60 milyonluk kaçak araç

Emniyet ekipleri, araçlardan bir kısmının şase numaralarının değiştirilerek sahte evraklarla tescil işlemi yapılıp Türkiye plakası çıkarıldığını belirledi. Araçlarla ilgili detaylı araştırma yapan ekipler, ele geçirilen araçların bazılarının Almanya, İsveç ve Polonya'da İnterpol tarafından çalıntı kayıtlarının bulunduğunu ortaya çıkardı.
SAHTE EVRAKLARLA GETİRMİŞLER
Şüphelilerin sahte evraklarla Türkiye’den alınmış gibi gösterdikleri araçları sipariş usulüne göre yurt dışından getirttiği ve Türkiye’deki piyasa fiyatının altına sattığı da tespit edildi. Ekipler aktif şekilde kullanılan araçları ve şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi.