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600 Evler Sitesi’nin müteahhidi kaportacı çıktı

Antakya’daki 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi’nin yapı müteahhiti Hayrettin Ersoy İzmir’de yakalandı. “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanan Ersoy’un kaportacı olduğu ortaya çıktı.

Şahin Şen
04:00 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
600 Evler Sitesi müteahhidi tutuklandı.

600 Evler Sitesi müteahhidi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası adeta hayalet şehre dönen Hatay’da, yıkımların sorumlularına yönelik soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Antakya’daki 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi’nin müteahhidi Hayrettin Ersoy İzmir’de yakalanarak tutuklandı. Bin 200 vatandaşa mezar olan sitenin müteahhidi Ersoy ifadesinde babası Selahattin Ersoy’un kooperatifin yönetim kurulu başkanı olduğunu itiraf etti. Sitenin 1993-1995 yıllarında teslim edildiğini anlatan Ersoy ifadesinde, “Bu blokların yapımında çalışan iki mühendisi tanırım kendilerinin önceden öldüğünü biliyorum. Babamla bu kişiler irtibat kurardı. Babam müteahhit değildi. Babam benim gibi otobüs karoseri ustasıydı. Kendisi inşaat işleri ile uğraşmazdı” dedi.



#deprem bölgesi
#600 Evler Sitesi
#Hatay
26 dakika önce
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