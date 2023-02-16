600 uzman delil topluyor: Alınan örnekler laboratuvarlarda incelenecek

Depremde binlerce insana mezar olan binalarda delil toplama çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanlığı’nın görevlendirdiği aralarında mühendisler, inşaat teknikerleri, savcı ve adli personelden oluşan ekipler bina bina dolaşarak numuneler alıyor. Uşak’ta binaların mukavemeti ile ilgili kontroller yapan Ergür Yapı Laboratuvarı’nın çalışanları da Adalet Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta delil toplamak için görevlendirilen uzmanlar arasında yer alıyor. Bakanlık 600 uzman bilirkişiyi bölgede görevlendirdi. Laboratuvardan 3 kişinin Kahramanmaraş’ta görev yaptığını belirten İşadamı ve Mühendis Servet Kuş, tüm binalardan incelenmek üzere delil toplandığını ifade etti.

Kuş’un anlatımına göre delil toplama süreci şöyle işliyor: Çalışmalar, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Bakanlı koordinasyonu ile yürütülüyor. İl ve ilçelerde yıkılan binalara koordinatlarına göre sınıflandırılarak her binaya bir numara veriliyor. Teknik personel, adli görevliler ve polisten oluşan ekipler kendilerine verilen alana gidiyor. İlk olarak karot makinesi beton bloklardan 10 santimetre çapında silindirik numuneler alınıyor. Her parçanın üzerine adli personel tarafından bina için belirlenen koordinat ve numaralar yazılarak muhafaza altına alınıyor. Daha sonra binadan demir, kum ve çakıl örnekleri alınıyor. Bu örnekler de yine aynı kayıt sistemi ile toplanıyor. Ayrıca enkaz bölgesi ve yapılan işlemler fotoğraf ve video ile kayıt altına alınıyor.

Alınan örneklerin laboratuvarlarda inceleceğini ifade eden Servet Kuş, “Beton parçalarına üzerine basınç uygulanarak ne kadar yük taşıyabileceği, dayanıklılıkları, standartlara uygun olup olmadıkları kontrol edilecek. Demirler de çekme deneyine tabi tutulup tüm işlemler raporlanacak” ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş’ta yaptığı basit incelemelerde binalardaki eksiklerin göze çarptığını belirten Kuş, “Birinci yanlış zemin. Binalarda yeteri kadar jeolojik etüt yapılmamış. İkincisi beton kalitesi çok düşük. 2000 yılı öncesi yapılan binalarda beton ele alıncı dağılıyor. Üçüncüsü de de proje yanlışları” diye konuştu.

Servet Kuş



