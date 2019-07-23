Gündem 650 rütbe söküldü
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

650 rütbe söküldü

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden geçtiğimiz Mayıs ayına kadar toplam 150 olan rütbesi alınan emekli asker sayısı bu ay 803’e ulaştı. Son 2.5 ayda 650 kişinin rütbesi söküldü. FETÖ ile bağlantılı olmadığı anlaşılan 76 askerin rütbesi iade edildi. FETÖ gerekçesiyle TSK’dan toplam 17 bin 242 kişi ihraç edildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde FETÖ ile mücadele kapsamında bir yandan iltisakı tespit edilen muvazzaf askerlere yönelik ihraçlar devam ederken, bir yandan da emekli askeri personel arasındaki FETÖ soruşturmaları hız kazandı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden geçtiğimiz Mayıs ayına kadar toplam 150 olan rütbesi alınan emekli personel sayısı bu ay 803’e ulaştı. Son 2,5 ayda rütbesi sökülen emekli asker sayısı 650 oldu. FETÖ ile iltisakı olmadığını kanıtlayan 76 emekli askeri personelin ise rütbesi iade edildi.

17 BİN İHRAÇ OLDU

  • TSK’da FETÖ ile mücadele kapsamında ihraç ve rütbe sökme mekanizması Milli Savunma Bakanı onayına bağlandı. Temmuz ayı itibariyle ihraç edilen toplam personel sayısı 17 bin 242 olurken, FETÖ ile iltisakı olmadığı kanıtlanan 393 personel de görevine iade edildi. OHAL kaldırıldıktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla ihraç edilen toplam muvazzaf personel sayısı ise 2 bin 127 oldu. 6 binden fazla personel hakkında ise adli ve idari süreç devam ediyor.

TOPLAMDA 803 İSİM

FETÖ ile mücadelede muvazzaf personele ilişkin soruşturmalar devam ederken, emekli personele ilişkin tespitler de yoğunlaştı. FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden bu yana rütbesi sökülen toplam emekli personel sayısı Nisan ayı sonunda 150 seviyesindeydi. Bu rakam, son iki buçuk ayda 803’e çıktı. 2,5 ayda toplam 650 emekli askerin rütbesi geri alındı. Bu süreçte FETÖ ile iltisakı olmadığını kanıtlayarak rütbesini geri alan emekli asker sayısı ise 76 oldu.

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GÜNDEM
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