66 ilde 'Mercek' operasyonu: 715 şüpheli şahıs gözaltına alındı

66 ilde ruhsat silahlara yönelik Mercek operasyonları
66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen ‘Mercek Operasyonları’ kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonlarda 715 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
"İstanbul'da 116 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 149 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 33 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 25 tabanca ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 25 tabanca ele geçirildi, 29 silah kaçakçısı gözaltına alındı. Bursa'da 24 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 24 tabanca ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 23 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da 21 tabanca ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı."
"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız."