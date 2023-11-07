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66 ilde 'Mercek' operasyonu: 715 şüpheli şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 66 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik gerçekleştirilen 'Mercek' operasyonlarında 715 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı. ‘Mercek Operasyonları’ kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:20 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:14 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
66 ilde ruhsat silahlara yönelik Mercek operasyonları

66 ilde ruhsat silahlara yönelik Mercek operasyonları

66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen ‘Mercek Operasyonları’ kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonlarda 715 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahların ve gözaltına alınan şüphelilerin sayılarını da paylaşan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:

"İstanbul'da 116 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 149 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 33 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 25 tabanca ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 25 tabanca ele geçirildi, 29 silah kaçakçısı gözaltına alındı. Bursa'da 24 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 24 tabanca ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 23 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da 21 tabanca ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı."



66 ilde 715 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız."




#Mercek operasyonu
#Ruhsatsız silah
#Ali Yerlikaya
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