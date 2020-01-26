Gündem Ölüm bile ayıramadı 10 dakika arayla can verdiler
MUĞLA

68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi

Ölüm bile ayıramadı: 10 dakika arayla can verdiler

Muğla'da yaşayan 68 yıllık evli çift Şevket ve Ayşe Yılmaz, 10 dakika arayla yaşama veda etti.

Haber Merkezi DHA
Yılmaz çiftinin ardından geriye fotoğrafları kaldı.
Yılmaz çiftinin ardından geriye fotoğrafları kaldı.

Milas ilçesinin Bozalan mahallesinde, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören, 2 çocuk annesi Ayşe Yılmaz (97) oğlu Mehmet Yılmaz (67) tarafından dün sabah yatağında ölü bulundu. 68 yıllık hayat arkadaşını kaybetmesinin acısına dayanamayan Şevket Yılmaz (94) da 10 dakika sonra yaşamını yitirdi.
Evlatları yıkıldı 10 dakika arayla anne ve babasını kaybederek, çifte acı yaşayan Mehmet Yılmaz, "Annem solunum yetmezliği tedavisi görüyordu. Babam ise düşme sonucu kalçasını kırdı. İkisi de yatağa bağımlı haldeydi. Kahvaltı yaptırmak için geldiğimde annemin cansız bedeni ile karşılaştık. Büyük üzüntü yaşarken 10 dakika sonra da babamı kaybettik" dedi. Yılmaz çifti, dün öğle vakti Bozalan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

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