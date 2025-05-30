689 bin ehliyet iptal

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl 500 bin sürücünün ehliyeti alkollü ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanımı nedeniyle iptal edildi. TBMM Adalet Komisyonu'nda Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi teklifinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, trafik cezaları teklifine ilişkin vekillerin sorularını yanıtladı. Karaloğlu, Türkiye genelinde iptal edilen ehliyet sayısının 689 bin 946 olduğunu, bu rakamın 499 binin alkol ve uyuşturucu kaynaklı iptaller olduğunu ifade etti. Alkol ve uyuşturucu kaynaklı sürücü belgesi iptallerinin detayına ilişkin bilgi veren Karaloğlu, 406 bin ehliyetin sürücünün ehliyetinin alkolü araç kullanma gerekçesiyle, 42 bin ehliyetin alkolmetre cihazı reddetmeden dolayı, 20 binin ise uyuşturucu madde kullanımından iptal edildiğini açıkladı. Karaloğlu, 100 ceza puanı geçtiği için iki aylık süreyle ehliyetine el konulan kişi sayısının 21 bin olduğunu, drift atmadan 5 bin 872, kırmızı ışıkta geçmeden 323, usulsüz çakar kullanmaktan 273, hız ihlalinden 123 ehliyete el konulduğunu belirtti.