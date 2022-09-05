Gündem 72 futbol sahası büyüklüğünde alan çöpten arındırıldı
YEREL GÜNDEM

72 futbol sahası büyüklüğünde alan çöpten arındırıldı

Çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik bir değere dönüştüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede, 41 vahşi depolama alanından 22’sinin ıslahını yaptı. Bu kapsamda 72 futbol sahası büyüklüğündeki 518 bin 880 metrekare alanda, 2 milyon 601 bin 290 metreküp atık bertaraf edildi.

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Haber Merkezi Diğer
72 futbol sahası büyüklüğünde alan çöpten arındırıldı
72 futbol sahası büyüklüğünde alan çöpten arındırıldı ​

Çevre yatırımlarıyla, çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik bir değere dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede tespit edilen 41 vahşi depolama alanından 22’sinin rehabilitasyonunu gerçekleştirdi. Balıkesir’de hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla, çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik bir değere dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki vahşi depolamaya da son veriyor. İnşa ettiği katı atık aktarma istasyonlarıyla ilçelerde topladığı atıkları kontrollü depolama sahasına taşıyarak ayrıştıran Büyükşehir, bu atıklardan elektrik üretiyor. Balıkesir’i daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede tespit edilen 41 vahşi depolama alanından 22’sinin rehabilitasyonunu yaptı.

Rehabilite 2023 yılında tamamlanacak

2019 yılından bu yana 2 milyon 601 bin 290 metreküp atığın ıslahını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan vahşi depolama alanlarının yüzde 77,2’sinin ıslahını yaparak doğaya kazandırdı. Toplam hacmi 610 bin 116 metreküp olan, 18 adet vahşi depolama alanında ise çalışmalar sürüyor. Söz konusu yüzde 18,1’lik kısımdaki ıslah ve rehabilitenin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplam 3 milyon 370 bin 656 metreküp atık ıslah edilmiş olacak. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, zaman zaman yangın çıkan Edremit’teki çöp alanında ıslah çalışmalarına geçtiğimiz hafta başladı.

Görüntü kirliliğinin de önüne geçiliyor

Artık doğada yapılan vahşi depolama yerine ilçelerden toplanan atıklar, Büyükşehir tarafından inşa edilen katı atık aktarma istasyonları vasıtasıyla bertaraf tesisine taşınıyor. Burada önce ayrıştırılan atıklar düzenli depolanarak ortaya çıkan metan gazından elektrik üretiliyor. Üretilen elektrik enerjisi ile hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Büyükşehir ayrıca metan gazına sebep olan vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak olası patlamaların da önüne geçiyor. İnşa ettiği aktarma istasyonları vasıtası ile taşıma işi yapan araç sayısını azaltarak trafik yükünü en aza indiren Büyükşehir böylelikle motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonları da azaltmış oluyor. Islah ve rehabilitasyon çalışmalarıyla gerek ekolojik gerekse ekonomik döngüye katkı sağlayan Büyükşehir ayrıca on yıllardır oluşan toprak tahribatının yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçiyor.

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