Gündem 75 yıllık bakkaldan sitem Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor
NİĞDE

75 yıllık bakkaldan sitem: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor

Niğde'nin Bor ilçesinde 75 yıldır 40 metrekarelik dükkanında bakkallık yapan Rüştü Meriç, dürüstlüğü sayesinde yıllardır ayakta kaldığını söyledi. Eskiden işlerinin daha iyi olduğunu, ancak büyük marketler yüzünden düşüş yaşandığını aktaran Meriç, "Biz her zaman müşterinin yanındayız. Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Rüştü Meriç (88).
Rüştü Meriç (88).

İlçeye bağlı İstasyon Caddesi'ndeki 40 metrekare dükkanda 75 yıldır bakkallık yapan Rüştü Meriç, güler yüz ve tatlı dille müşterilerine hizmet veriyor. Dürüstlüğü sayesinde yıllardır bakkal dükkanının ayakta kaldığına dikkat çeken Meriç, eskiden işlerinin daha iyi olduğunu ancak büyük marketler yüzünden düşüş yaşandığını anlattı.

DHA
Rüştü Meriç (88).
  • Müşterilerin değiştiğini belirten Meriç, "Şimdi müşteriler değişti, menfaatine geziyor. Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor. Biz her zaman müşterinin yanındayız. Müşterinin kart limiti dolar, gelir benden para alır, yatırır. Veresiye alır, canı ister 'bu ay veremeyeceğim' der, gelecek aya kalır. Hep böyle gidiyor" dedi.

DHA
Rüştü Meriç (88).

'SİFTAH YAPINCA, MÜŞTERİYİ KOMŞU ESNAFA GÖNDERİRDİK'

Esnafa, doğruluk ve iyilikten ayrılmamalarını tavsiye eden Meriç, "Esnaf eskiden birbirine karşı daha samimiydi. Şimdi öyle bir şey yok. Komşu, komşuyu çekemez oldu. Eskiden birbirimizin açığını kapatırdık. Bir arkadaşımız şehir dışına giderdi, ben onun işini görürdüm. Siftah yaptığımda gelen müşteriyi, komşu esnafa gönderirdik. Şimdiki esnaf, her şeyin kendilerinden alınmasını istiyor" diye konuştu.

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