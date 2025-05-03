756 bin lira havaya gitti

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ongun’un sahibi olduğu “BYZAG Sanat Tasarım” hesabına para gönderip ürün almadığını söyleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Onlardan sonuncusu Aktif Spor İnşaat Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi A.Y. oldu. İBB’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren A.Y. çarpıcı açıklamalarda bulundu.





FATURAYI ÖDE PİYASAYA GİR

Reklam piyasasına yeniden girmek isterken geçen yıl vefat eden aile dostu Ali İri tarafından Emrah Bağdatlı’ya yönlendirildiği bilgisini veren A.Y., “Ali İri, tüm işlerin Bağdatlı’dan geçtiğini, onunla ufak bir ticaret yaptıktan sonra ancak piyasaya giriş yapılabileceğini söyledi. BYZAG Sanat Tasarım’dan ürün alıp, onlar tarafından kesilecek faturayı ödemem gerektiğini söyledi” dedi. Bu görüşmeden sonra kendisine 288 bin TL ve 468 bin TL olmak üzere 756 bin TL tutarında iki fatura gönderildiğini anlatan A.Y., ilk etapta firmaya 50 bin TL ödeme yaptığını, gönderdiği paraya karşılık sadece çikolata tarzı hediyelikler gönderildiği ve bu ürünlerin kullanılmayacak nitelikte olduğunu ifade etti.





PİYASAYI BUNLAR YÖNETİYOR

Ürünleri beğenmeyince 25 Mart 2024’te iade faturası kestiğini belirten A.Y. “Arkadaşlara bu şirketi sorduğumda bana Murat Ongun'un eşinin şirketi olduğunu, tüm piyasanın bunlar tarafından yönetildiğini söylediler” diye konuştu. Aynı yılın Ağustos-Eylül döneminde iade faturası kestiği miktarı öderse ihalelere girme fırsatı verileceğinin belirtilmesi üzerine 706 bin lirayı ödediğini söyleyen A.Y., bunun karşılığında kendisine ürün gönderilmediğini, bir de “Şirketinizi araştırdık sizin SGK ve vergi borçlarınız var, bu halinizle belediyelerden hiçbir iş alamazsınız” denildiğini ifade etti.



