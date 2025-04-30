Ongun’a para yolladık bir şey almadık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ongun savcılıkta ifade verdi. Zeynep Ongun’a savcılık sorgusunda sahibi olduğu "BYZAG Sanat Tasarım" adlı şirketin hesap hareketleri de soruldu. İnceleme sonucu, BYZAG Sanat Tasarım’a  ECM Yapım Hizmetleri’nden 950 bin TL, * Peripol Crative İletişim’den 768 bin TL* Aktif Spor Denizcilik’ten 756 bin TL, * Pluto Lojistik’ten 750 bin TL, *Adstation Event’ten 600 bin TL,

* Urban Media’dan 288 bin TL, * Mürettebat Event’ten 136 bin TL

* SYK Roll Organizas-yon’dan 118 bin TL, * Lap Turizm Organizasyon’dan 113 bin TL, * Aslım Reklam’dan 110 bin TL,

* Ed İletişim Reklam’dan 105 bin TL, * KMD Reklam’dan 95 bin TL,

* Elapro Ajans’tan 60 bin TL * Ahmet Y.T. isimli şahıstan 50 bin TL,

* Mustafa Nihat Sütlaş’ın şirketi Reklam İstanbul Medya’dan ise 20 bin TL para gönderildiği tespit edildi. Ongun 15 farklı kanaldan gelen toplam 4 milyon 899 bin TL’nin, yaptığı aksesuarlar karşılığı hesabına iletildiğini savundu.





ÖDEMEZSEN PROJEYİ UNUT

Savcılığa ifade veren 3 şirket yetkilisinin anlattıkları, Ongun’un söylemlerini yalanladı. BYZAG Sanat Tasarım’a para transferi yapan şirket sahipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri ifadede, gönderdikleri para karşılığında ürün almadıklarını söyledi. Şirket sahipleri, belediyenin projelerinde yer almak için Emrah Bağdatlı tarafından birtakım faturaları ödemek zorunda bırakıldıkları yönünde ifade verdi. Şirket yetkilileri, BYZAG isimli şirkete bu kapsamda ödeme yaptıkları ve karşılığında hiçbir ürün almadıkları beyanında bulundu.





SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonda gözaltına 48 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli 17 savcıya ifade veren şüphelilerin 30'u tutuklama, 18'i ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme savcılığın talebi doğrultusunda 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi. Önceki gün de şüphelilerden 4'ü hakkında “yurt dışı yasağı” ve “imza atma” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.



