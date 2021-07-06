7 ayrı kategoride gerçekleşen yarışlar nefesleri kesti

Akdeniz Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde organize edilen Motodrag Yarışları; 50 sporcu ve binlerce motosiklet severin katılımıyla, çok yoğun bir ilgi ve heyecan altında gerçekleşti.

Adanalıoğlu Kulak Mahallesi’nde, hafta sonu gerçekleşen ve motor tiplerine göre 7 kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular, antrenman ve sıralama turlarının ardından 400 metre uzunluğundaki pistte yarıştı. Çekişmeli geçen ve adeta görsel bir şölen havasında gerçekleşen yarışların Pro-Street kategorisinde Tuncer Yeşil 1’inci; Caner Kıt 2’nci; Kamil Kırbaş da 3’üncü oldu.

Mersin Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği; Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün katkıları ile organize edilen, her yaştan binlerce insanın izlediği nefes kesen yarışlarda, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödüllerini, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak takdim etti.

Başkan Gültak; “Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarını da düzenlemek istiyoruz”

Binlerce vatandaşın ilgiyle izlediği Motodrag yarışlarına ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; “Akdeniz Belediyemiz, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen ve farklı kentlerden Motodrag Yarışları için Mersin’e gelen yarışmacılarla bir araya geldik. Sporcularımız, buranın, Türkiye’nin en iyi pist alanlarından biri olduğunu; Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarının da burada yapılabileceğini ifade ettiler.

REKLAM

Bizler de daha kapsamlı ve daha büyük etkinliklerin de bu pistte düzenlenebileceğini, etkinliklerimizin sayısını arttıracağımızı kendilerine ilettik. Çünkü gerçekten çok güzel ve uzun bir piste sahip burası... Federasyon ile görüşüp daha büyük ve profesyonel organizasyonların burada yapılmasını sağlayacağız.

Normalleşme ile birlikte adeta festival havasında böyle bir etkinliğe katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Akdeniz Belediyesi, bir kez daha öncülüğünü ve farklılığını ortaya koydu. Bu ve benzeri etkinliklerin en iyisini yaparak Akdeniz’in adını tüm Türkiye’ye duyuracağız. Her zaman söylediğimiz üzere, sporun her dalına ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

REKLAM

Motosiklet Kulübü Başkanı Güder; “Caddeden Piste sloganıyla yola çıktık”

Türkiye’nin farklı illerinden gelerek yarışlara katılan sporcular; gördükleri pistin Türkiye’nin en güzel pistlerden biri olduğunu belirterek, Türkiye Şampiyonası’nın da burada düzenlenmesini talep ettiler. Federasyon Mersin İl Temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder de kentte bu büyüklükte bir organizasyonun ilk kez yapıldığına dikkat çekti. Hem sporcu hem de seyirci katılımının çok olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Güder; desteklerinden dolayı Akdeniz Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Gültak’a teşekkür ederek; “Mersin'i ve Akdeniz'i tanıtmak adına çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bizler de bugün burada gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık. ‘Caddeden Piste’ sloganıyla yola çıktık. Maalesef, caddelerde binlerce insanımız adrenalin duygusu adına hayatlarını kaybediyor. En büyük amacımız, gençlerimizi böyle organizasyonlarla yönlendirmenin zeminini hazırlamak” dedi.

REKLAM

MotoDrag yarışlarında dereceye giren sporcular ve kategorileri

1000 CC Pro yarışları; 1’inci Tuncer YEŞİL; 2’nci Caner KIT, 3’üncü Kamil KIRBAŞ.

1000 CC Standart; 1’inci Erol Balkış, 2’inci Mehmet Uğur TOMAK, 3’üncü Serkan ŞİRİKOĞLU.

750 CC Pro; 1’inci Furkan ÖZDEMİR, 2’inci Onur Sefa ABACI, 3’üncü Serkan ŞİRİKOĞLU;

600 CC Pro; 1’inci Fatih AKIN, 2’inci Orhan KARABAŞ, 3’üncü Mustafa Köprübaşı.

600 CC Standart; 1’inci Timur İLHAN, 2’inci Berkay ÇETKİN, 3’üncü Batuhan ATARDAĞ.

300 CC Pro; 1’inci Memiş Fırat İNAN, 2’inci Mete EKREN, 3’üncü Umut ÜRKÜTÜR.

REKLAM

300 CC Standart; 1’inci Berkay ŞENEL, 2’inci Emre EREN, 3’üncü Murat GENCER.