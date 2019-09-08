Gündem Meteorolojiden 13 kente sağanak yağış uyarısı
İSTANBUL

8 Eylül Pazar Meteoroloji hava durumu tahmini

Meteoroloji'den 13 kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün hava parçalı bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki 12 kentte sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde de sağanak yağış öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerine kadar İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte edinilen son bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri sağanak yağışlı.

İZMİR: 29, Az bulutlu.

BURSA: 29, Parçalı bulutlu.

ADANA: 34, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 25, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 24, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 21, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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KARS: 19, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 25, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık.

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