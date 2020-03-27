Gündem 80 yaşındaki Semiha Aksoy Cumhurbaşkanımız arayınca çok heyecanlandım
AYDİN

80 yaşındaki Semiha Aksoy: Cumhurbaşkanımız arayınca çok heyecanlandım

80 yaşındaki Semiha Aksoy: Cumhurbaşkanımız arayınca çok heyecanlandım

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Semiha Aksoy, kendisini arayıp, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmamasını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duyunca çok heyecanlandığını belirtip, "Ne söyleyeceğimi bilemedim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semiha Aksoy'a hatırını sorup, sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semiha Aksoy'a hatırını sorup, sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgının ardından, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yardım etmesi için Türkiye genelinde Kaymakamlıklar bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. İncirliova ilçesinde de Kaymakam Ediz Sürücü'nün başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu.

  • İlçede 5 yıldır yalnız yaşayan, iki çocuk annesi Semiha Aksoy'u ise geçen 25 Mart'ta saat 15.30 sıralarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksoy'a hatırını sorup, sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

DHA
Aydın'da 5 yıldır yalnız yaşayan, iki çocuk annesi Semiha Aksoy'u ise geçen 25 Mart'ta saat 15.30 sıralarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

Kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda sesini duyunca çok heyecanlandığını belirten Semiha Aksoy, "Sesini televizyonlardan biliyordum. O nedenle hemen tanıdım. Ancak beni aramasına şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Telefonda bana 'Nasılsın?' diye sordu. Heyecandan ne söyleyeceğimi bilemedim. Beni, sokağa çıkmamam için uyardı. 'Eve misafir kabul etme' dedi. Bunun üzerine ben de 'Zaten dışarı çıkmıyorum' diye cevap verdim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir ihtiyacı olup, olmadığını kendisine sorduğunu da aktaran Aksoy, teşekkür edip, bir ihtiyacının olmadığını söylediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi: Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi: Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu malzemelerde kendi kendimize yeter durumdayız. Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istemiş ve gereken 17 ülkeye yardım gönderilmiştir. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardı. Hastalığı 2-3 hafta içinde olabildiğince en az hasarla çıkacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'daki Esma anneye sürpriz telefon
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'daki Esma anneye sürpriz telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Esma anne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Videolu paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esma anneye 'Sokağa çıkmayın' uyarısında bulundu. Erdoğan, 'Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün' ifadesini kullandı.


Abone Ol Google News
Kabinede gündem yoğun

Kabinede gündem yoğun

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları telekonferans sistemiyle topladı.
İlk karantina kararı alındı

İlk karantina kararı alındı

​1 belde ve 4 köye giriş-çıkışlar tamamen kapatıldı.
İnsandan insana bulaşır mı?

İnsandan insana bulaşır mı?

​Türk profesörden çok önemli hantavirüs açıklaması.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Herkesle tokalaşıyorum demişti...
Futbolda bir ilk

Futbolda bir ilk

​Koronavirüs sebebiyle sistem değişiyor.
En yüksek<br>rakama ulaşıldı

En yüksek
rakama ulaşıldı

​İspanya koronavirüs kaybında endişelendiren rakamı açıkladı.

Fransa'da en genç ölüm: 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti

Fransa'da en genç ölüm: 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti
4 isim pozitif!

4 isim pozitif!

​Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Koronavirüs<br> PKK'ya sıçradı

Koronavirüs
PKK'ya sıçradı

Ya ölüme terk ediyorlar ya da canlı bomba yapıyorlar.
Hızlı tren hastane oldu

Hızlı tren hastane oldu

​Tedavi bekleyen hastalar Fransa'nın farklı bölgelerine gönderiliyor.
Saflar açık tutuldu

Saflar açık tutuldu

​Beştepe'de korona önlemli cuma namazı.
Mahallede borcu olan kalmadı

Mahallede borcu olan kalmadı

​Gizli hayırsever 67 hanenin 14 bin 300 TL'lik borcunu kapatıp...
Karantinadan sonra yapılacaklar listesi

Karantinadan sonra yapılacaklar listesi

​Taksim'de ıslak hamburger, Tunalı Hilmi'de kısa bir gezinti...
Eğlence için yapmış!

Eğlence için yapmış!

"​Hastanede 6 vaka var" yalanını yayan provokatör evinden alındı.
Galatasaray'da <br>3. vaka!

Galatasaray'da
3. vaka!

Daha önce ​Terim ve Albayrak'ın testleri pozitif çıkmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.