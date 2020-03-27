80 yaşındaki Semiha Aksoy: Cumhurbaşkanımız arayınca çok heyecanlandım

Koronavirüs salgının ardından, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yardım etmesi için Türkiye genelinde Kaymakamlıklar bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. İncirliova ilçesinde de Kaymakam Ediz Sürücü'nün başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu.

İlçede 5 yıldır yalnız yaşayan, iki çocuk annesi Semiha Aksoy'u ise geçen 25 Mart'ta saat 15.30 sıralarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksoy'a hatırını sorup, sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

DHA Aydın'da 5 yıldır yalnız yaşayan, iki çocuk annesi Semiha Aksoy'u ise geçen 25 Mart'ta saat 15.30 sıralarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

Kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda sesini duyunca çok heyecanlandığını belirten Semiha Aksoy, "Sesini televizyonlardan biliyordum. O nedenle hemen tanıdım. Ancak beni aramasına şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Telefonda bana 'Nasılsın?' diye sordu. Heyecandan ne söyleyeceğimi bilemedim. Beni, sokağa çıkmamam için uyardı. 'Eve misafir kabul etme' dedi. Bunun üzerine ben de 'Zaten dışarı çıkmıyorum' diye cevap verdim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir ihtiyacı olup, olmadığını kendisine sorduğunu da aktaran Aksoy, teşekkür edip, bir ihtiyacının olmadığını söylediğini kaydetti.



OYNAT 01:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi: Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu malzemelerde kendi kendimize yeter durumdayız. Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istemiş ve gereken 17 ülkeye yardım gönderilmiştir. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardı. Hastalığı 2-3 hafta içinde olabildiğince en az hasarla çıkacağız' dedi. BiP'te paylaş

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