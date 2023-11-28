81 ilde 25 bine yakın polis ve jandarma eş zamanlı harekete geçti: Bin 34 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yapılan uygulamalara ilişkin paylaşımı şu şekilde;





Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.





Yakalanan şahıslardan:





📌 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs,

📌 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs,

📌 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs,

📌 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs,

📌 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.





Bu yakalanan şahıslar arasında;





📌 Adam Öldürmeden 13 şahıs,

📌 Hırsızlıktan 342 şahıs,

📌 Yaralamadan 239 şahıs,

📌 Cinsel suçlardan 43 şahıs,

📌 Yağmadan 54 şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 148 şahıs,

📌 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan 90 şahıs,

📌 Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan 9 şahıs

📌FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 94 şahıs bulunmaktadır.





İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı 7.795 ekip ve 24.483 personel ile 4.158 ikamet ve 4.348 noktaya yapılan "Çember-7" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 1034 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.



