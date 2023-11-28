|
Gündem

81 ilde 25 bine yakın polis ve jandarma eş zamanlı harekete geçti: Bin 34 firari yakalandı

81 İlde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-7 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan bin 34 firari yakalandı

Kenan Biter
Kenan Biter
08:22 - 28/11/2023 mardi
Güncelleme: 08:33 - 28/11/2023 mardi
Yeni Şafak
81 ilde yapılan uygulamalarda aranan bin 34 firari yakalandı.

81 ilde yapılan uygulamalarda aranan bin 34 firari yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yapılan uygulamalara ilişkin paylaşımı şu şekilde;


Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.


Yakalanan şahıslardan:


📌 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs,

📌 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs,

📌 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs,

📌 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs,

📌 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.


Bu yakalanan şahıslar arasında;


📌 Adam Öldürmeden 13 şahıs,

📌 Hırsızlıktan 342 şahıs,

📌 Yaralamadan 239 şahıs,

📌 Cinsel suçlardan 43 şahıs,

📌 Yağmadan 54 şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 148 şahıs,

📌 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan 90 şahıs,

📌 Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan 9 şahıs

📌FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 94 şahıs bulunmaktadır.


İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı 7.795 ekip ve 24.483 personel ile 4.158 ikamet ve 4.348 noktaya yapılan "Çember-7" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 1034 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.


Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin

#ÇEMBER-7 Operasyonları
#Aranan şahıslar
#Operasyon
il y a 25 minutes
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÇİFTÇİLERE 5.000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? Ödeme tarihleri...