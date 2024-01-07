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81 ilde dev operasyon: Bakan Yerlikaya 4 bin 853 firari suçlunun yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Çember-10' operasyonunun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" diyerek, 2024'ün ilk 4 gününde 81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
08:37 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 08:53 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından
2024'ün ilk 4 gününde 81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firarinin yakalandığını
duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

2024 yılının ilk 4 günü 81 İlde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 4853 firari yakalandı.


Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!


Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 780 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 33 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 40 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: Hırsızlıktan 867 şahıs, dolandırıcılıktan 355 şahıs, yağmadan 167 şahıs, adam öldürmeden 53 şahıs, cinsel suçlardan 123 şahıs, narkotik suçlarından 940 şahıs, terörden 66 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 532 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4853 şahıs “Çember-10”Operasyonlarında yakalandı.


İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde gerçekleştin operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.


Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz.





#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Çember-10
#operasyon
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