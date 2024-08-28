90 günle sınırlı basit onarım izni varmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) faaliyette bulunmasına göz yumduğu Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa inşaatıyla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Rus milyarder Boris Borisenko'ya ait olan villaya Nisan 2023'te verilen iznin 90 günlük olduğu ve "basit onarım" ile sınırlı olduğu ortaya çıktı. Çivi bile çakmanın yasak olduğu Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villa için verilen “Basit Onarım izin belgesi”, skandalı gözler önüne serdi. Belgede yer alan ibarelere göre, geçen sene izni verilen tadilatın 90 gün içinde tamamlanması gerekiyordu.

Gelinen noktada yapılacak işlemler için verilen iznin başlangıç tarihi 5 Nisan 2023 olurken, bu süre 1 yıldan fazla aşıldı. İBB'nin bu süre zarfında yapılan tüm bu kanunsuz girişimlere niçin göz yumduğu bilinmiyor. Öte yandan yine basit onarım izin belgesinde; iç mekan boya badana, zemin tamiri, mutfak, banyon, WC onarımı, elektrik, doğal gaz ve sıhhi tesisat onarımı ile değiştirilmesi gibi izin kalemleri sıralanırken, villa alanının çehresi de değiştirildi. Evraka göre İBB, kendi verdiği iznin çerçevesine kendisi de uymadı.