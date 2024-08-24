ABD bile anladı

ABD merkezli savunma dergisi Defense News, Türk savunma sanayiiyle ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. Savunma sanayii uzmanı Stuart Dee imzalı analizde Türkiye'nin geçmişte, başta ABD olmak üzere yabancı tedarikçilerden askeri teçhizat aldığı, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu bağımlılığı azaltarak yerli sanayiye yatırım yaptığı kaydedildi. Stuart Dee, “10 yıl öncesine giderseniz, Türkiye'nin savunma kabiliyetleri konusunda tamamen ithalatçı olduğunu görürsünüz. Ancak şimdi Türkiye, savunma ihracatçısı konumuna geçti” dedi.
F-35’TEN SONRA KAAN
Türkiye'nin yeni nesil yeteneklere yatırım yaparak savunma ihracatında da ilerleme kaydettiği vurgulanan analizde, milli muharip uçak KAAN'a da değinildi: “Ayrıca bu gelişme, ABD'nin Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma planı nedeniyle F-35 programından çıkarmasından 4 yıl sonra gerçekleşti. Türkiye'nin bu kararı, ülkenin S-400 peşinde koşmasına rağmen, kendi yerli savaş uçağına odaklanmasını sağladı.”