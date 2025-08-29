ABD merkezli dergi Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'yi işaret etti: Büyük İsrail'in önündeki en büyük engel

ABD merkezli dış politika dergisi "The American Conservative"de yayımlanan makalede, Türkiye'den övgü dolu sözler ile bahsedildi. Ankara'nın dış politikada ve savunma sistemlerinin üretimi alanında son dönemde yakaladığı başarılara işaret edilen makalede, Türkiye'nin bölgesel gücünün bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştığı kaydedilerek "Türkiye'nin yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor." denildi.
Makalede, Türk İHA'larının bölgede stratejik etki ürettiği vurgulandı.
"Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dış politikasının ülke içi ve dışı kamuoyuna anlatılmasında kullandığı özel üsluba dikkatin çekildiği makalede, şunlar kaydedildi:
Makalede ayrıca İsrail'in "hegemonik özlemlere" sahip olduğu, Gazze ve Batı Şeria'da "tam bir imha savaşı" yürüttüğü belirtildi.
"Büyük İsrail özlemleriyle çatışıyor"
Bölgede İran'ın gücünün zayıfladığı savunulan makalede, "Türkiye'nin (Suriye'nin) kuzeydeki yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor." ifadesi kullanıldı.
Temmuz 2025'te düzenlenen bir anketin sonuçlarına da yer verilen makalede, "Türklerin önemli bir çoğunluğunun artık Türkiye için bağımsız bir nükleer caydırıcılık sistemini desteklediği" belirtildi.
Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran 2025 tarihlerinde yaşanan ve kamuoyunda "12 Gün Savaşı" olarak anılan çatışma dönemindeki bir konuşmasında söylediği "Barış istiyorsan, cenge her zaman hazır olmalısın." ifadesine de atıfta bulunuldu.
Uluslararası dış politika odaklı TAC dergisi, ABD'nin başkenti Washington merkezli American Ideas Institute düşünce kuruluşu tarafından 2 ayda bir yayımlanıyor.