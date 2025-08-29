Yeni Şafak
ABD merkezli dergi Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'yi işaret etti: Büyük İsrail'in önündeki en büyük engel

10:4429/08/2025, Cuma
The American Conservative dergisi Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerini Osmanlı'nın geri dönüşüne benzetti.
The American Conservative dergisi Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerini Osmanlı'nın geri dönüşüne benzetti.

ABD merkezli dış politika dergisi "The American Conservative"de yayımlanan makalede, Türkiye'den övgü dolu sözler ile bahsedildi. Ankara'nın dış politikada ve savunma sistemlerinin üretimi alanında son dönemde yakaladığı başarılara işaret edilen makalede, Türkiye'nin bölgesel gücünün bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştığı kaydedilerek "Türkiye'nin yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor." denildi.

ABD merkezli
"The American Conservative"
(TAC) dergisinin Eylül-Ekim 2025 sayısında, "Türkiye'nin Uzun Vadeli Oyunu" başlıklı dikkat çeken bir makale yayımlandı.

Osmanlı devletinin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine yönelik değerlendirmelerde bulunulan makalede, Türkiye'nin NATO'nun
"en büyük iki silahlı gücünden biri"
olduğu vurgulandı.

Makalede, Ankara'nın dış politikada ve savunma sistemlerinin üretimi alanında son dönemde yakaladığı başarılara işaret edildi.


Makalede, Türk insansız hava araçlarının (İHA) desteğinin
"Ukrayna'nın, Kiev'e doğru ilerleyen Rus gücünü dengelemesine"
yardımcı olduğu ve bu durumun
"Avrupa çevrelerinde büyük bir itibar artışı"
sağladığı belirtildi.

Fransa ve Almanya'nın, savaştan sonra Türkiye'yi Ukrayna'ya barış gücü göndermeye davet etmeyi değerlendirdiği anımsatılan makalede,
"İngiltere, Türkiye'ye Eurofighter jetleri satmayı planlıyor."
ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı "askeri olarak yendiğine" işaret edilen makalede,
"Ankara'nın desteği, Suriye'deki dengeleri bozguna uğrattı ve Suriye'de Baasçılığın çöküşüne neden oldu."
değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin, Azerbaycan'a verdiği aktif destekle
"Ermenistan'ın hezimetine"
yol açtığı belirtilen makalede,
"Bu da çok kutupluluğun hüküm sürdüğü yeni çağdaki bir savaşta ilk toprak fethine yol açtı."
yorumu yapıldı.

Makalede, Türk İHA'larının bölgede stratejik etki ürettiği vurgulandı.


"Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dış politikasının ülke içi ve dışı kamuoyuna anlatılmasında kullandığı özel üsluba dikkatin çekildiği makalede, şunlar kaydedildi:


"Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir."

Makalede ayrıca İsrail'in "hegemonik özlemlere" sahip olduğu, Gazze ve Batı Şeria'da "tam bir imha savaşı" yürüttüğü belirtildi.


"Büyük İsrail özlemleriyle çatışıyor"


Bölgede İran'ın gücünün zayıfladığı savunulan makalede, "Türkiye'nin (Suriye'nin) kuzeydeki yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor." ifadesi kullanıldı.


Temmuz 2025'te düzenlenen bir anketin sonuçlarına da yer verilen makalede, "Türklerin önemli bir çoğunluğunun artık Türkiye için bağımsız bir nükleer caydırıcılık sistemini desteklediği" belirtildi.


Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran 2025 tarihlerinde yaşanan ve kamuoyunda "12 Gün Savaşı" olarak anılan çatışma dönemindeki bir konuşmasında söylediği "Barış istiyorsan, cenge her zaman hazır olmalısın." ifadesine de atıfta bulunuldu.


​​​​​​​Uluslararası dış politika odaklı TAC dergisi, ABD'nin başkenti Washington merkezli American Ideas Institute düşünce kuruluşu tarafından 2 ayda bir yayımlanıyor.



