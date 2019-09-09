ABD, PKK için güvenli bölge istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz. Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar. Türkiye’nin güvenli bölge derken ne kastettiğini 2015 yılından beri tüm muhataplarımıza izah etti. Biz, DEAŞ ile birlikte PKK ve uzantılarından temizlenmiş bir alan oluşturmak. Aksi takdirde Suriyelilerin ülkelerine dönüşü mümkün olamaz. Hiç kimse terör örgütlerinin ve zalim rejimlerin altında yaşamaya mecbur bırakamaz. Ne Fırat’ın doğusunda ne de İdlip’te insanlık dışı böyle bir duruma fırsat vermeyeceğiz.

YOLUMUZA GİTMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK

Malatya Mitingi

Eylül ayı bitmeden Fırat’ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız. Bunun için ne kadarlık güç gerekiyorsa, o kadarını kullanmakta kararlıyız.Bu örgüt, (PKK/PYD) Mümbiç gibi, Rakka gibi, Fırat’ın doğusundaki bölgelerde de demografik yapıyı değiştirmek için sayısız insan hakları ihlalleri, aleni infazlar yapmaktadır. Yapmayı sürdürmektedir. Türkiye’nin güvenli hale getirdiği hiçbir yerde en küçük bir insan hakkı ihlali olmamıştır. Fırat’ın doğusunda da aynı şekilde Suriyeli kardeşlerimizle birlikte huzur, güven ve istikrar içerisinde bir hayat alanı oluşturmakta kararlıyız.

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HERKES HESABINI KİTABINI YAPSIN

Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri çok ciddi yüklerle karşı karşıya kaldı. Bu çarpık durumun devamına birilerinin bölgeye en küçük bir faydası olmayan keyfi çıkarları için rıza göstermeyeceğiz. Bu Türkiye açısından hayati zorunluluk. Müttefiklerimizin taktik çıkarları için hayati önceliklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Türkiye gibi bir ülkeyi 3 kuruşluk terör örgütlerine tercih edecek anlayış sadece bölgemiz için değil tüm dünya için tehlike arz ediyor. Herkesin hesabını kitabını buna göre yapmasını bekliyoruz. Şehadeti en büyük şeref, gaziliği en büyük paye olarak gören bir milleti, ölümle saldırı ile yaptırım ile tehdit etmek ancak onun kararlılığını keskinleştirir. Çanakkale’de bunu denediler, İstiklal Harbi’nde bunu denediler. 35 yıllık terörle mücadelede bunu denediler. En son 15 Temmuz’da bunu denediler. Her seferinde de cevabını aldılar mı? Bugün de cevabımız Suriye’den Doğu Akdeniz’e yüreğimize koyduğumuz tüm meselelerde hazırdır.”

28 Şubat dönemi gibi

Önder İmam Hatipliler Buluşması’nda konuşan Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir gibi uzun yılların ardından el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor. Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs’ların, 12 Eylül’lerin, 28 Şubat’ların yaşanmasına izin vermez” dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Şimdi İstanbul’da İETT’de şu anda sakallılarla uğraşıyorlar. Bunu biz 12 Eylül’de yaşadık. Adeta bir öç alma duygusuyla, intikam hissiyle, asılsız ve çarpıtma bilgilerle gönüllü teşekküllerimiz hakkında iftira kampanyaları yürütülüyor. FETÖ vari taktikler kullanılarak üniversiteli kız çocuklarımıza güvenli yurt imkanı sunan vakıf ve derneklerimiz hedef haline getiriliyor.

EZANA HASRET KALDIK

Özellikle medeniyet birikimimizi yeni nesillere aşılayan dernek, vakıf ve kurumlarımızı hedef aldılar. Kimileri bu vakıfları kapatmayı denedi, kimileri tehdit diliyle yıldırmaya çalıştı ama hiçbirisi de hamdolsun başarılı olamadı. Minarelerimizden Ezan-ı Muhammediye’nin Allah-u Ekber nidalarına hasret kaldığımız dönemler yaşandı o günlerde. Kur’an-ı Kerim’in tren vagonlarında, ahırlarda, derme çatma binalarda, gizli saklı bir şekilde öğretildiği süreçlerden geçildi. Ölü yıkayıcısı mı olacaksınız” dediler, cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı. Her defasında Hakk’ın ve halkın iradesi galip geldi.”

KAN TÜCCARLARINA DİZ ÇÖKTÜRECEĞİZ

Erdoğan, şöyle devam etti: “Taksim’de 12-13 ağacın yeri değiştiriliyor diye kıyametler koparanlar... Ormanlarımız yakıldı. Peki bu ormanların yakılışını üstlenen PKK’ya karşı acaba şu anda çevre dostları niçin kalkıp da bunlara karşı ‘Durun’ demiyorlar? Dürüst değiller, samimi değiller. Cumartesi Anneleri için Galatasaray’a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar? Çünkü bunlar iki yüzlü. O anaların yanındayız. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin de hesabını soracağız. Nasıl 28 Şubat’ta üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın ahı ikna odacılarının peşini hiç bırakmamışsa, ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi de Kandil’deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir.”

Recep Tayyip Erdoğan genç çifte mutluluklar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin oğlu Melih ile Seray Kayan’ın düğününe katıldı. Kıyılan nikah sonrası kısa bir konuşma yapan Erdoğan, genç çifte 4 çocuk tavsiyesinde bulunarak evlilik cüzdanını geline takdim etti.

OYNAT 01:32 "Anlaşılan o ki, ABD terör örgütü için güvenli bölge istiyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz.' BiP'te paylaş

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