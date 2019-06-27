Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem ABD, Türk gemilerini takip edecek
İSTANBUL

ABD, Türk gemilerini takip edecek

ABD, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı düşmanca bir adım daha attı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen EastMed Yasası’yla Türkiye’nin gaz arama çalışmaları “tehlikeli” olarak nitelendirilip takip edilecek ve raporlandırılacak. Washington Rumlara 1987 yılından bu yana uyguladığı silah ambargosunu da kaldırıyor.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
ıza 60 kilometre uzaktaki Dedeağaç’a asker yığan, Rumlarla Türkiye karşıtı anlaşma imzalayan ABD’den düşmanca bir adım daha geldi.
ıza 60 kilometre uzaktaki Dedeağaç’a asker yığan, Rumlarla Türkiye karşıtı anlaşma imzalayan ABD’den düşmanca bir adım daha geldi.

Amerika, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı düşmanca bir politika izlemeye başladı. ABD senatosunda kabul edilen yasaya göre Rum kesime 32 yıl sonra silah vizesi veriliyor. Amerika ordusu Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgedeki çalışmalarını raporlayacak. Yunanistan’a ise 3 milyon dolarlık yardım gönderilecek.

Suriye’de terör örgütüne binlerce tır silah veren, sınırımıza 60 kilometre uzaktaki Dedeağaç’a asker yığan, Rumlarla Türkiye karşıtı anlaşma imzalayan ABD’den düşmanca bir adım daha geldi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye karşıtı EastMed Yasası’nı kabul etti. Yasa, ABD’nin Doğu Akdeniz’de etkinliğini arttırarak Yunanistan, İsrail ve Rum Yönetimiyle ortaklığın ilerletilmesini öngörüyor.

İSRAİL VE YUNANİSTAN STRATEJİK ORTAK

Senatör Bob Menendez ve Marco Rubio’nun hazırladığı yasa hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partinin desteği ile onaylandı. Yasa ile kendini Türkiye’nin karşısına konumlandıran ABD, Rum Kesimi ve Yunanistan’ı korumaya alıyor. Tasarıda ABD’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik ortaklarının Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu belirtiliyor.

32 YIL SONRA SİLAH VİZESİ

Bir diğer madde ise ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini kolaylaştırmak için Amerika Birleşik Devletleri-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için yetki veriyor. Yasa ile ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldıracak. ABD, adanın fazla silahlanmasının barış görüşmelerini engelleyeceği gerekçesiyle Rum Kesimi’ne silah satışını 1987 yılında durdurmuştu.

REKLAM

TÜRKİYE RAPOR EDİLECEK

Tasarı Pentagon’a Doğu Akdeniz’de tansiyonu daha da yükseltecek bir yetki veriyor. Tasarı ile Amerikan ordusu Türkiye ve Rusya’nın da aralarında olduğu ülkelerin Münhasır Ekonomik Bölgelerdeki “tehlikeli” aktiviteleri, ihlalleri takip ederek raporlayacak. ABD Ege ve Akdeniz’deki hareketliği takip etmek için Dedeağaç’a gelişmiş bir radar üssü inşa etmeye başlamıştı.

  • Yunan’a askeri yardım
  • ABD askeri donanım, eğitim ve servis alımlarını destekleyen Yabancı Askeri Finansman Fonu’ndan (FMF) Yunanistan’a 3 milyon dolar yardım verilecek. Bir diğer maddeye göre ise, 2020-2022 yıllarından itibaren Yunanistan ve Kıbrıs’a Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı (IMET) kapsamında destek verilecek.
  • ABD’nin tasarısında Ankara ile Washington arasında kriz yaratan S-400 alımı da yer aldı. Buna göre, Türkiye S-400 hava savunma sistemi alma planından vazgeçmediği sürece ABD kanunları hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye F-35 sevkiyatı yapılmayacak. Ayrıca alım gerçekleşirse ABD Türkiye’ye karşı yaptırım uygulayabilecek.

Osmanlı satmadı Araplar satıyor
DÜNYA
Osmanlı satmadı Araplar satıyor
Venezuelada yeni darbe girişimi

Venezuela'da yeni darbe girişimi

​Maduro hükümeti: Darbenin arkasında ABD, Şili ve Kolombiya var.
Millet kararını verdi

Millet kararını verdi

​Erdoğan'dan muhalefetin yeni 'referandum' çağrısına yanıt.
Erken terhis sevinci

Erken terhis sevinci

Askerlerin kimi 5 gün, kimi 6 ay kala erken terhis heyecanı yaşadı.
Sosyal medya şirketlerini uyardı

Sosyal medya şirketlerini uyardı

'Bunun adı özgür demokrasi değil, karanlıkta yalanlar yaymaktır'
Rüya uçak İstanbul'da

Rüya uçak İstanbul'da

​THY, heyecanla beklenen uçak için tören düzenledi.
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
İlk teslimata<br>yüzde 99 hazırız

İlk teslimata
yüzde 99 hazırız

​Rusya, S-400 hava savunma sisteminin teslimat tarihini açıkladı.
G-20'de buluşacaklar

G-20'de buluşacaklar

İkili Japonya'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

F-35 savaş<br>uçağı projesi

F-35 savaş
uçağı projesi

​Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geldi.
58'i gördü

58'i gördü

​Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamıyor.
Terhisler ne zaman başlayacak

Terhisler ne zaman başlayacak

​Milli Savunma Bakanı Akar: Terhisler için çalışmalar sürüyor.
TSK için göreve hazır

TSK için göreve hazır

Hava-yer ve hava-hava testlerinden başarıyla geçti.
İstanbul'da<br>drone alarmı

İstanbul'da
drone alarmı

Uçağın 30 metre üstünden geçti.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çatışma çıktı.
20 milyon <br>kişi işsiz kalabilir

20 milyon
kişi işsiz kalabilir

11 yıl içinde en fazla otomasyon Çin'de yaşanacak.
Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Çipras'a tarihi mesaj.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.