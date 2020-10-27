ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'e 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis cezası

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk, FETÖ terör örgütüne bilerek isteyerek yardım suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kızı ve eşi ise beraat etti.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk, FETÖ terör örgütüne bilerek isteyerek yardım suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kızı ve eşi ise beraat etti.
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