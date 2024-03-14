|
Gündem

ABD’ye PKK şartı: Teröre destek stratejik ilişkilere engel

ABD ile yeni döneme giren Türkiye, muhataplarına terör konusunda beklentilerini net biçimde tekrarladı.

Canberk Doğan
04:00 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:47 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Öncü Keçeli.
Öncü Keçeli.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD temasları hakkında bilgi veren Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye-ABD ilişkilerinde ivmenin artmasındaki en büyük engelin, bu ülkenin terör örgütü PKK/YPG’ye desteği olduğunu belirtti. Terörle mücadele alanında ABD’ye çok net mesaj verildiğini söyleyen Keçeli, “Biz onlara PKK, YPG ve FETÖ'yle ilgili beklentilerimizi müttefik bir ülkenin, ülkemizin güvenliğini hedef alan terör örgütleriyle iş birliği yapmasının asla kabul edilemez olduğunu belirttik. Ve Türkiye-ABD stratejik ilişkilerinin daha fazla derinleşmesinin önündeki en büyük engelin, ABD'nin YPG’ye vermekte olduğu destek olduğunu aktardık” dedi. İki ülke arasında tesis edilen çalışma grubu hakkında da bilgi veren Keçeli, “Bu çalışma grubunun görüşmelerinde DEAŞ'la mücadele konusu da ele alındı ve önümüzdeki dönemde terörle mücadele konusunda teknik düzeyde düzenli istişareler yapılması konusunda mutabık kalındı” diye konuştu.

GAZZE’YE ÖZEL ÖNEM

Gazze konusunun ABD’li muhataplarla görüşmede önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Keçeli, “Gazze'de acil ve tam ateşkesin sağlanması ve bunun hemen ardından iki devletli kalıcı çözüme dönük sürecin başlatılması gerektiğini güçlü şekilde tekrar Amerikalılara ilettik. Gazze'de sivillerin daha fazla zarar görmemesi ve Gazze'ye yönelik insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde devamı konusunda iki taraf da görüş birliği içerisindeler” dedi.

Gazze’ye havadan yardım konusunun ABD’li makamlarla görüşüldüğünü ifade eden Keçeli, “ABD’nin Gazze’deki insani felakete çözüm arayışı içine girmesini dünya kamuoyunun ABD üzerinde kurduğu baskının sonucu olarak görüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin Gazze’ye yaptığı yardımlarla ilgili de bilgi veren Keçeli, Türkiye’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na teslim ettiği 26 bin ton unun peyderpey Gazze'ye sevk edildiğini söyledi.





#Diplomasi
#Hakan Fidan
#ABD
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşı yatan iller: 13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?