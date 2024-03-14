ABD’ye PKK şartı: Teröre destek stratejik ilişkilere engel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD temasları hakkında bilgi veren Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye-ABD ilişkilerinde ivmenin artmasındaki en büyük engelin, bu ülkenin terör örgütü PKK/YPG’ye desteği olduğunu belirtti. Terörle mücadele alanında ABD’ye çok net mesaj verildiğini söyleyen Keçeli, “Biz onlara PKK, YPG ve FETÖ'yle ilgili beklentilerimizi müttefik bir ülkenin, ülkemizin güvenliğini hedef alan terör örgütleriyle iş birliği yapmasının asla kabul edilemez olduğunu belirttik. Ve Türkiye-ABD stratejik ilişkilerinin daha fazla derinleşmesinin önündeki en büyük engelin, ABD'nin YPG’ye vermekte olduğu destek olduğunu aktardık” dedi. İki ülke arasında tesis edilen çalışma grubu hakkında da bilgi veren Keçeli, “Bu çalışma grubunun görüşmelerinde DEAŞ'la mücadele konusu da ele alındı ve önümüzdeki dönemde terörle mücadele konusunda teknik düzeyde düzenli istişareler yapılması konusunda mutabık kalındı” diye konuştu.
GAZZE’YE ÖZEL ÖNEM
Gazze konusunun ABD’li muhataplarla görüşmede önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Keçeli, “Gazze'de acil ve tam ateşkesin sağlanması ve bunun hemen ardından iki devletli kalıcı çözüme dönük sürecin başlatılması gerektiğini güçlü şekilde tekrar Amerikalılara ilettik. Gazze'de sivillerin daha fazla zarar görmemesi ve Gazze'ye yönelik insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde devamı konusunda iki taraf da görüş birliği içerisindeler” dedi.
Gazze’ye havadan yardım konusunun ABD’li makamlarla görüşüldüğünü ifade eden Keçeli, “ABD’nin Gazze’deki insani felakete çözüm arayışı içine girmesini dünya kamuoyunun ABD üzerinde kurduğu baskının sonucu olarak görüyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin Gazze’ye yaptığı yardımlarla ilgili de bilgi veren Keçeli, Türkiye’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na teslim ettiği 26 bin ton unun peyderpey Gazze'ye sevk edildiğini söyledi.