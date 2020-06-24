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UŞAK

Acı kazada otobüs şoförünün ‘uyuyakaldı’ iddiası: İki kişi öldü

Uşak’ın Banaz ilçesinde, yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Otobüs muavininin iddiasına göre kaza, otobüs seyir halindeyken şoförün uyuyakalması sonucu meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Kaza sonrası otobüste büyük hasar oluştu.
Kaza sonrası otobüste büyük hasar oluştu.

Kaza, Banaz-Uşak karayolu Karlık köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum-İzmir istikametinde seyreden Hüseyin Tuncer idaresindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Karabacak idaresindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste bulunan 27 kişiden 17’si ve kamyon şoförü yaralanarak il ve ilçe hastanelerine kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan 10 yolcu ise başka bir otobüsle gidecekleri yere götürülmek üzere yola çıktı. Sağlık ekipleri otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile yedek şoför Nurettin Erdem’in öldüğünü belirledi. Ölen 2 şahsın cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı trafiğe kapatılan yol temizlik ekiplerinin çalışması ardından yeniden trafiğe açıldı.

İHA
TIR'a arkadan çarpan otobüste 2 kişi öldü.

“Otobüste 6 kişi sağ kaldık”

Kaza esnasında otobüste bulunan ve olayın şokunu atlatamayan yolcu Engin Dıvrak, kaza anını şu şekilde anlattı:

  • “Ben uyuyordum. Olayın şokuyla tam anlatabilir miyim bilmiyorum ama şoförler sohbet ediyorlardı. Kafamı vurmamla uyandım, dizlerimi dayamıştım. Uyandım ve bu durumdaydık. Bacaklarımda birkaç sıkıntı var. Otobüste 6 kişi sağ kaldık. Yaralılar hastaneye götürüldü, 2 şoför de vefat etti.”

“Şoför uyuyakaldı” iddiası

Öte yandan meydana gelen kazada yaralanan otobüs muavini hastanede verdiği ifadesinde, otobüs şoförünün uyuyakaldığını ve kazanın bu esnada meydana geldiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

AA

AA

AA
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