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Açık farkla zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aldığı zafer, dünyada da büyük yankı uyandırdı. Yapılan analizlerde Erdoğan’ın Türkiye’yi dönüştürerek önemli bir bölgesel güç haline getirdiğinin ve bu misyona önümüzdeki dönemde de devam edileceğinin altı çizildi.

Dış Haberler
04:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dünya Medyası Erdoğan'ın galibiyetini duyurdu.

Dünya Medyası Erdoğan'ın galibiyetini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunun dün tamamlanmasıyla beraber dünya basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nu rahat bir şekilde geride bıraktığını okuyucularına duyurdu. Seçimin ilk turunda Yedili Masa adayı Kılıçdaroğlu favori gösteren ancak 14 Mayıs’tan sonra tonunu yumuşatmaya başlayan Batı basını, Erdoğan’ın seçim performansı hakkında övücü sözlerde bulundu. Medya kuruluşları, CHP liderinin ikinci turdan önce benimsediği mülteci karşıtı tutumu tekrar hatırlatırken, Kılıçdaroğlu’nun geleceğinin ne olacağının ise belirsiz olduğunu ifade etti.

Rahat galibiyet

Amerikan Bloomberg medya kuruluşu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahat bir galibiyet aldığını ifade ederken, 20 yılı geçen iktidarının üstüne 5 yıl daha koyduğunun altını çizdi. Rus Komsomolskaya Pravda gazetesi, Erdoğan’ın zaferini ilan ettiğini bildirirken, seçim sürecinin sakin ve olaysız geçtiğini, katılımın oldukça yüksek olduğunu ve yerli ve yabancı bütün basın kuruluşlarının oylama sürecini rahat bir şekilde takip edebildiklerine dikkat çekti.

Batı üzüldü

İsrail’in Haaretz gazetesi ise Erdoğan’ın seçimleri kazanarak 20 yıllık iktidarını sürdürdüğünü ifade ederken, Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak konumunun sağlamlaştığına da dikkat çekti. Bu zaferin Erdoğan’ın “yenilmez” imajını daha da güçlendirdiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı’nın ülkenin ekonomi, dış politika ve güvenlik gibi politikalarında güçlü değişiklikler yaptığının altı çizildi. Gazete analizinde ayrıca Kılıçdaroğlu’nun yenilgisinin Batı başkentlerinde üzüntüyle karşılanacağını çünkü Türkiye’nin dış politikada son yıllarda daha çatışmacı ve bağımsız bir pozisyon benimsediğini ifade etti.

Açık zafer

Türkiye’deki seçimler komşu Yunanistan’da da yakından takip edildi. Yunan In.gr haber sitesi, “Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları Erdoğan’ın açık zaferini gösteriyor” dedi. Bir diğer Yunan gazetesi Ta Nea ise “Büyük kazanan Recep Tayyip Erdoğan” başlığı ile okurlarının karşısına çıktı ve seçim zaferi sonrası Erdoğan’ın 5 yıl daha Türkiye’yi yöneteceğini yazdı.

Çok önemli ETKİ

Amerika merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ise seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde bitirdiğine dikkat çekti ve seçimlerdeki yüksek katılıma dikkat çekti. Seçim sonuçlarının uluslararası arenada da önemli sonuçları olacağını bildiren AP, “Nihai kararın Ankara’nın çok ötesinde etkileri olabilir” ifadelerini kullandı. AP ayrıca Türkiye’nin Avrupa ile Asya’nın kavşağında bulunduğunu ve NATO’da kilit bir rol oynadığını yazdı. Fransız haber ajansı AFP ise seçim sonuçlarının Türkiye’nin hem Avrupa hem de Orta Doğu’daki ayak izi nedeniyle dikkatle izlendiğini belirtti.

Atatürk gibi

Kılıçdaroğlu’nun en büyük destekçilerinden olan Alman basını ise seçimin tamamlanmasıyla beraber Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Tagesschau medya kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarda 20 yılını geride bıraktığını ve “kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk gibi ülkeyi dönüştürdüğü” vurgusu yaptı. Yapılan analizde Cumhurbaşkanı’nın miting ve seçim performansından ise övgüyle söz edilirken, Erdoğan’ın bu kadar çok yere aynı anda yetişmesinin oldukça güç olduğundan bahsedilerek “Onun bir ikizi olmalı” ifadeleri kullanıldı. Alman Spiegel dergisi ise 2023 seçimlerinin bu sene dünyadaki en önemli seçimlerden biri olduğunu ifade ederek, Erdoğan’ın zaferine vurgu yaptı.



#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye Yüzyılı
#Kemal Kılıçdaroğlu
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