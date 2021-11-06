Adalar’a ‘özel koruma’ ​

Müsilaj sorununa karşı Marmara Denizi ve Adalar, "Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edildi. Konuya ilişkin karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, İstanbul’un Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir’in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler, “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” hakkında çıkarılan 383 sayılı KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

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YETKİ BAKANLIKTA

Bölgede mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanacak ve onaylanacak. İlan edilen Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.

Doğa dostu projeler yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Marmara’da ilan edilen Özel Çevre Koruma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Kurum, şunları kaydetti: “Bu tarihi kararla ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi’mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz. Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının onayıyla denizimizde bilimsel, ekolojik temelli, doğa dostu faaliyetler yürüteceğiz."