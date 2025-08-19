Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı: Soruşturma yapılacak

20:45 19/08/2025, Salı
Avukat Mücahit Birinci için Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Borsası iddialarına adı karışan Avukat Mücahit Birinci için Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdiği, bunun bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer aldığı öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya aracılığıyla öğrenildiği belirtilen, Kapki ile Birinci'nin söz konusu cezaevinde gerçekleştirdiği iddia edilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.



#Mücahit Birinci
#Adalet Bakanlığı
#Soruşturma
