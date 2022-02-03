Adana'da korkunç olay: Yolda yürüyen vatandaş fark etti vinçle çıkarıldı

Adana’da nehirde bulanan erkek cesedi aşırı kilolu olduğu için itfaiyenin vinciyle çıkartıldı.



Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir kişi Seyhan Nehri’nde bir kişinin hareketsiz yüz üstü sürüklendiğini görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahıs bu sırada Regülatör Köprü altına kadar sürüklenip nehirdeki çöplerin biriktiği mazgallar kısmına geldi.

VİNÇLE ÇIKARILDI



Yapılan incelemede şahsın erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak şahıs aşırı kilolu olduğu için sudan bir türlü çıkartılamadı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Şahsı çıkarmak için nehre bir halat merdivenle bir su altı polisi indi. Daha sonra ise cesedin beline halat bağlanıp vinçle sudan çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, kimliğinin belirlenmesi için yüz tanıma sisteminden ve parmak izinden faydalanılacak.

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Bu arada polis, cesedi görmek isteyen meraklı vatandaşları da uyarıp olay yerinden uzaklaştırdı.

FOTOĞRAF 14 Olay, dün saat 01.20 sıralarında Avcılar istikametine giden metrobüste meydana geldi. Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı. Bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocukla, kadının saldırgana engel olma çabaları da görülüyor. Metrobüsteki bıçaklı dehşet: İki yolcu yaralandı Metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bir çocukla, kadın saldırgana engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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