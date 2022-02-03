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ADANA

Adana'da korkunç olay: Yolda yürüyen vatandaş fark etti vinçle çıkarıldı

Seyhan'da yolda yürüyen bir kişi Seyhan Nehri’nde bir kişinin hareketsiz yüz üstü sürüklendiğini görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahıs bu sırada Regülatör Köprü altına kadar sürüklenip nehirdeki çöplerin biriktiği mazgallar kısmına geldi.

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Haber Merkezi İHA
Adanada korkunç olay: Yolda yürüyen vatandaş fark etti vinçle çıkarıldı
Adana'da korkunç olay.

Adana’da nehirde bulanan erkek cesedi aşırı kilolu olduğu için itfaiyenin vinciyle çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir kişi Seyhan Nehri’nde bir kişinin hareketsiz yüz üstü sürüklendiğini görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahıs bu sırada Regülatör Köprü altına kadar sürüklenip nehirdeki çöplerin biriktiği mazgallar kısmına geldi.

VİNÇLE ÇIKARILDI


Yapılan incelemede şahsın erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak şahıs aşırı kilolu olduğu için sudan bir türlü çıkartılamadı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Şahsı çıkarmak için nehre bir halat merdivenle bir su altı polisi indi. Daha sonra ise cesedin beline halat bağlanıp vinçle sudan çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, kimliğinin belirlenmesi için yüz tanıma sisteminden ve parmak izinden faydalanılacak.


Bu arada polis, cesedi görmek isteyen meraklı vatandaşları da uyarıp olay yerinden uzaklaştırdı.

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