|
Gündem

Adana'daki deprem Osmaniye'yi de salladı: İki kişi balkondan atladı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği komşu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 kişi paniğe kapılıp, balkondan atladı.

11:01 . 25/07/2023 вторник
DHA
Adana'da 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Adana'da 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44’de Adana’nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş’tan da hissedildi.

Yaşanan deprem sonrası, Osmaniyeliler büyük korku ve panik yaşadı.

İki kişi balkondan atladı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği komşu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 kişi paniğe kapılıp, balkondan atladı. İkinci kattaki evlerinin balkonundan atlayan 2 vatandaş, kaldırıldıkları Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise bazı ahırlar yıkıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban Adana'daki orta ve ağır hasarlı binaların tarandığını şu ana kadar herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.





#Osmaniye
#deprem
#adana
3 часа(ов) назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in son durumuna ilişkin açıklama