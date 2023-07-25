Adana'daki deprem Osmaniye'yi de salladı: İki kişi balkondan atladı

Adana'da 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44’de Adana’nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş’tan da hissedildi.
Yaşanan deprem sonrası, Osmaniyeliler büyük korku ve panik yaşadı.
İki kişi balkondan atladı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği komşu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 kişi paniğe kapılıp, balkondan atladı. İkinci kattaki evlerinin balkonundan atlayan 2 vatandaş, kaldırıldıkları Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise bazı ahırlar yıkıldı.
Adana Valisi Süleyman Elban Adana'daki orta ve ağır hasarlı binaların tarandığını şu ana kadar herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.