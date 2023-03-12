Aday adaylığı yarın başlıyor

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere ilişkin AK Parti’de liste mesaisi başladı. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday adaylığı başvuruları yarın başlayacak. İlk aşamada Seçim İşleri Başkanlığı tarafından 1, 2, 3, 4 ve 5 dönemdir TBMM’de bulunan isimler için ayrı ayrı raporlama yapıldı. 3 dönem kuralı nedeniyle güncellemeye gidilmesi bekleniyor. Mevcut vekillerin yüzde 60’a yakınının değişmesi söz konusu. Milletin karşısına sağlam bir kadroyla çıkmak isteyen AK Parti, mevcut milletvekilleri içinde performansı yüksek isimlere aday listesinde şans vermeyi planlıyor. “Neler yapıldı ve neler yapılacak?” sloganıyla sahaya çıkacak AK Parti, bu hususta sahada güçlü, oy potansiyeli yüksek, gönülleri kazanmış ve diğer partilerden de oy alabilecek mevcut milletvekilleriyle yola devam etmek istiyor.