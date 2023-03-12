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Aday adaylığı yarın başlıyor

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için liste mesaisine başladı. İlk aşamada Seçim İşleri Başkanlığı tarafından 1, 2, 3, 4 ve 5 dönemdir TBMM’de bulunan isimler için ayrı ayrı raporlama yapıldı. Milletvekili aday adaylığı başvuruları ise yarın başlıyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkezi.

AK Parti Genel Merkezi.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere ilişkin AK Parti’de liste mesaisi başladı. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday adaylığı başvuruları yarın başlayacak. İlk aşamada Seçim İşleri Başkanlığı tarafından 1, 2, 3, 4 ve 5 dönemdir TBMM’de bulunan isimler için ayrı ayrı raporlama yapıldı. 3 dönem kuralı nedeniyle güncellemeye gidilmesi bekleniyor. Mevcut vekillerin yüzde 60’a yakınının değişmesi söz konusu. Milletin karşısına sağlam bir kadroyla çıkmak isteyen AK Parti, mevcut milletvekilleri içinde performansı yüksek isimlere aday listesinde şans vermeyi planlıyor. “Neler yapıldı ve neler yapılacak?” sloganıyla sahaya çıkacak AK Parti, bu hususta sahada güçlü, oy potansiyeli yüksek, gönülleri kazanmış ve diğer partilerden de oy alabilecek mevcut milletvekilleriyle yola devam etmek istiyor.

ADAYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

AK Parti’de milletvekili aday adaylığı için erkeklerden 20 bin TL, kadınlardan 10 bin TL, engelli adaylardan ise 5 bin TL başvuru ücreti alınması düşünülüyor. Rakamlar da yarınki toplantının ardından netleşecek. AK Parti aday adaylarından gelecek tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracak.



#AK Parti
#Seçim
#ak parti milletvekili aday ücreti
1 saat önce
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Aday adaylığı yarın başlıyor
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