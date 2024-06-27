Aday krizi kongre erteletti

Saadet Partisi'nin bu hafta sonu yapılacak kongresi iptal edildi. Kongrenin olağan tarihi olan kasım ayında yapılacağı öğrenildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek

3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür. Olağan kongremiz kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek olup tarih ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

31 Mart seçimleri sonrası kongrede aday olmayacağını bildiren Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, parti organları yüksek istişare konseyi üyeleri ile görüşmeler sonucunda Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmur Arılkan'ı aday olarak duyurmuştu. Karamollaoğlu'nun açıklamasına paralel Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın da 'adayım' demişti. İki ismin de aday olması üzerine parti içinde gerilim çıktığı ve kongrenin kasıma ertelenmesi yönünde karar alındığı öğrenildi. Kaynaklar, kongrenin kasım sonrasına da sarkabileceğini söyledi.