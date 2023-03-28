Aday seçimine 14 komisyon

14 Mayıs milletvekili listeleri için AK Parti’de mülakat zamanı başlıyor. Genel Merkez, aday adaylarını mülakattan geçirecek 5’er kişilik 14 komisyon oluşturdu. Mülakatlar İstanbul’un dışında Genel Merkez’de yapılacak. İstanbul’daki aday adayları, İstanbul’da mülakattan geçirilecek. Komisyonların aday adayları ile mülakatları 1 Nisan’a kadar devam edecek. Komisyonlardan üçü İstanbul adayları için çalışacak. Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon İstanbul 1. Bölge için 503, Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon İstanbul 3. Bölge için 497 ve Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki komisyon ise İstanbul 2. Bölge ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için 456 adayı mülakata tabi tutacak.