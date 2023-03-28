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Aday seçimine 14 komisyon

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi yaklaşırken AK Parti, milletvekili listeleri için son viraja giriyor. Milletvekili listeleri için mülakat zamanı başlıyor, Genel Merkez, aday adaylarını mülakattan geçirecek 5’er kişilik 14 komisyon oluşturdu.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Temayül Yoklaması.

AK Parti Temayül Yoklaması.

14 Mayıs milletvekili listeleri için AK Parti’de mülakat zamanı başlıyor. Genel Merkez, aday adaylarını mülakattan geçirecek 5’er kişilik 14 komisyon oluşturdu. Mülakatlar İstanbul’un dışında Genel Merkez’de yapılacak. İstanbul’daki aday adayları, İstanbul’da mülakattan geçirilecek. Komisyonların aday adayları ile mülakatları 1 Nisan’a kadar devam edecek. Komisyonlardan üçü İstanbul adayları için çalışacak. Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon İstanbul 1. Bölge için 503, Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon İstanbul 3. Bölge için 497 ve Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki komisyon ise İstanbul 2. Bölge ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için 456 adayı mülakata tabi tutacak.

Afet bölgesinde ağırlık Şahin'de

Deprem bölgesinden Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Kilis, Elazığ, Hatay’ın da bulunduğu illerin komisyonun başkanlığını Genel Sekreter Fatih Şahin üstlendi. Bu komisyon toplamda 457 aday ile görüşecek. Başkent Ankara’da komisyon başkanı Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı olacak. Ankara komisyonu 456 adayı mülakattan geçirecek. Başkanlığını Vedat Demiröz’ün yapacağı Adana, Gaziantep, Şanlıurfa illerini kapsayan komisyon ise en fazla aday adayı ile görüşecek. Bu komisyonun mülakattan geçireceği aday adayı sayısı 509. Mülakatları aşan aday adaylarının isimleri komisyonlar tarafından AK Parti aday listelerine son şeklini verecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak üst komisyona sunulacak. Üst komisyon, çalışmalarına 2 Nisan’da başlayacak. Listeler, 9 Nisan’da YSK’ya sunulacak. 11 Nisan’da da milletvekili aday tanıtım toplantısı yapılacak.



#Seçim
#AK Part
#Milletvekili
#Temayül Yoklaması
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