Adaylık konuşmak için çok erken

Özel'in Başarır'a, "Erdoğan, Özel karşısında daha çok zorlanır" sözü nedeniyle kızdığı da öğrenildi. Başarır, Özel'e 'yanlış anlaşıldığı' açıklaması yaparak, durumu toparlamaya çalıştı. Ancak Özel'in MYK'da bu durumu bir kez daha hatırlattığı bildirildi. Özel'in henüz Cumhurbaşkanlığı seçiminin konuşulmasını çok erken bulduğu ayrıca kendisinin yerine kimsenin adaylık beyanında bulunamayacağını belirterek, Başarır üzerinden tüm MYK'ya mesaj verdi.