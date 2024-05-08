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Gündem

Adaylık konuşmak için çok erken

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu’ndaki (MYK) gündeminde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri vardı.

Uğur Duyan
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:34 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

Özel'in Başarır'a, "Erdoğan, Özel karşısında daha çok zorlanır" sözü nedeniyle kızdığı da öğrenildi. Başarır, Özel'e 'yanlış anlaşıldığı' açıklaması yaparak, durumu toparlamaya çalıştı. Ancak Özel'in MYK'da bu durumu bir kez daha hatırlattığı bildirildi. Özel'in henüz Cumhurbaşkanlığı seçiminin konuşulmasını çok erken bulduğu ayrıca kendisinin yerine kimsenin adaylık beyanında bulunamayacağını belirterek, Başarır üzerinden tüm MYK'ya mesaj verdi.



#Siyaset
#Özgür Özel
#Ali Mahir Başarır
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