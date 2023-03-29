Adaylık tartışması hukuki değil siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda bazı partilerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı itiraz başvurusuna AK Parti cephesinden tepki geldi.

İYİ Parti’nin ardından dün Memleket Partisi de, Erdoğan’ın adaylığına itiraz etti. İtirazlarda Erdoğan’ın 3. kez aday olduğu ve bunun Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. İtirazların ardından TBB Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

İSTİSNA BİR HÜKME GEREK YOK

Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmaları “siyasi” olarak özetleyen TBMM Başkanı Şentop, şunları söyledi: “Erdoğan’ın adaylığı tartışması siyasidir, hukuki bir tartışma değildir. Erdoğan’ın 2018’den sonra iki kez adaylık hakkı var. Anayasa değişikliği sırasında bu tartışmaların esamesi yokken, Cumhurbaşkanı adaylık konusu açıkça ifade edilmiştir. Anayasa’nın 101. maddesi açıktır. 101. madde 30 Nisan 2018’de yürürlüğe girmiştir. Erdoğan’ın adaylığı için istisna hükme gerek yok. Tartışmaları önlemek için düzenlemelerde ek madde var. Bu tartışma siyasi bir tartışma olarak yapılıyor. Hukuki bir tartışma değil.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

SABİH KANADOĞLU ZİHNİYETİ

Erdoğan’ın adaylığının önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı’mızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma, hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir. Daha önce de ifade etmiştik, bu tür söylemler siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının ‘Sabih Kanadoğlu zihniyeti’ olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

KİMSE SANDIĞA İPOTEK KOYAMAZ

“Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin

vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü, milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz.”











