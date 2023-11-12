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Adaylıkta akraba kriterleri devrede

31 Mart yerel seçimleri için aday adayı başvurularını 9 Kasım’da almaya başlayan AK Parti’de son tarih 17 Kasım.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 02:42 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti, adaylık başvuru kriterleri ile belirleme sürecine ilişkin takvimlendirmeyi tamamlayarak teşkilatlarına gönderdi. Başvurular dijital ortamda kabul edilirken, kimlerin adaylık başvurusunda bulunamayacağı da tek tek sıralandı.

İHRAÇ EDİLEN OLMAYACAK

Buna göre, kanuni şartları taşımayanlar, AK Parti tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partiden ihraç edilenler başvuruda bulunamayacak. Bunların yanı sıra AK Parti milletvekillerinin birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları milletvekilinin seçim çevresinden aday olamayacak. İl ve ilçe başkanlarının birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ise il veya ilçe başkanının görev yaptığı ilçeden aday olamayacak. Adaylık başvurularını 17 Kasım’da bitirecek olan AK Parti, daha sonra teşkilatın nabzını tutarak temayül yoklaması yapacak.


AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar: Gazze'nin boşaltılmasını asla kabul etmeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar: Gazze'nin boşaltılmasını asla kabul etmeyiz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik AK Parti'nin seçim takvimine yönelik "Seçim takviminin nasıl işleyeceği nasıl gerçekleşeceği çalışmalar tamamlanıp, genel başkanımıza sunulup, kamuoyuyla paylaşacaktır. MKYK'nın verdiği yetkiyle seçim dönemimiz başladı." dedi. Toplantıda Gazze meselesinin de ele alındığını ve Türkiye'nin temaslarının görüşüldüğünü dile getir Çelik "İsrail doğrudan savaş suçu işliyor.. Bütün uluslararası toplumu Cumhurbaşkanımızın bu girişimine destek vermeye davet ediyoruz. İnsan hakları ihlalleri karşısında suçluların gerekli cezayı alması için gerekli desteği vermelidir. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde yeni bir diplomasi atağı tekrar başlatacaktır. Netanyahu hükümetinin yaptığı ile Nazilerin yaptığı aynı şeydir. Gazze'nin boşaltılması gibi bir şeyi asla kabul edemeyiz" açıklamasında bulundu.


#Siyaset
#AK Parti
#Yerel Seçim
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