Adaylıkta akraba kriterleri devrede

Buna göre, kanuni şartları taşımayanlar, AK Parti tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partiden ihraç edilenler başvuruda bulunamayacak. Bunların yanı sıra AK Parti milletvekillerinin birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları milletvekilinin seçim çevresinden aday olamayacak. İl ve ilçe başkanlarının birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ise il veya ilçe başkanının görev yaptığı ilçeden aday olamayacak. Adaylık başvurularını 17 Kasım’da bitirecek olan AK Parti, daha sonra teşkilatın nabzını tutarak temayül yoklaması yapacak.