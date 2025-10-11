Yeni Şafak
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonlarında 12 şahıs tutuklandı

14:2011/10/2025, Cumartesi
IHA
Yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 bin 689 adet sentetik ecza hap, 15,5 gram esrar, 738,44 gram sentetik kannabinoid, 70,59 gram metamfetamin, 0,65 gram skunk ve 1 adet captagon hap ele geçirildi.
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Eylül - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 bin 689 adet sentetik ecza hap, 15,5 gram esrar, 738,44 gram sentetik kannabinoid, 70,59 gram metamfetamin, 0,65 gram skunk ve 1 adet captagon hap ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli şahıstan 12’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar sonrası Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.


Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.



#Adıyaman
#uyuşturucu
#operasyon
