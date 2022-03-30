Adnan Oktar’ın tehdit çetesine darbe

Adnan Oktar suç örgütüne dün İstanbul merkezli 2 ayrı operasyon düzenlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararı bozmuş, 61 kişi tahliye olmuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sanıklardan 32’si yakalandı.

İTİRAFÇI OLACAKLARA BASKI

Örgüte ikinci operasyon da İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirildi. Aralarında Adnan Oktar’ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüphelinin, örgüt talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün para akışını kontrol ettikleri, itirafçı olmak isteyen kişileri tehdit ettikleri belirlendi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 avukat gözaltına alındı. Adnan Oktar’ın avukatlarına ait İstanbul’da 2, Ankara’da da 1 ofiste arama yapıldı.

BİZDEN BAŞKA AVUKATLA GÖRÜŞMEYECEKSİN

Cezaevinde örgüt dışından avukatlarla görüşen kadınların yakın markaja alındığı ortaya çıktı. Örgüte bağlı avukatların bu kadınların görüşüne gittiği, “Bizden başka avukatla görüşmeyeceksin” diye not yazıp, gösterdikten sonra yırttığı öğrenildi. Ayrıca avukatlar, itirafçı olacağı anlaşılan Müge Öğütçü’yü Oktar’a bildirildi. Adnan Oktar da Öğütçü’ye iletilmesi için bir not yazıp avukatına teslim etti. Notta “Müge sultan seni çok seviyoruz, sen bir tanemizsin” yazdığı tespit edildi.

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FİŞLEME LİSTELERİ ÇIKTI

Örgüt elebaşlarından Tarkan Yavaş’ın bilgisayarında bazı bilgiler ele geçirildi. Cezaevindeki sanıkların avukatlarla yaptığı görüşmelerin Yavaş’a iletildiği belirlendi. Avukatların görüştüğü sanıkları itirafçı olup olmayacağına ilişkin fişlediği listeler bulundu. Bursa’da cezaevindeki 2 sanığın itirafçı olması üzerine, Yavaş’ın kadınlara baskı yapılması için talimat verdiği ortaya çıktı. Ayrıca davayla ilgilenen avukatların da Adnan Oktar tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

GÜNDEM Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Tahliye edilen 61 sanık hakkında yakalama kararı