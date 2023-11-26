AFAD duyurdu: Fırtına iki ilde can aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yurt genelinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın sonucu olarak birçok ilde sel, su baskını, çatı uçması ve göçük gibi vakaların meydana geldiği belirtildi.