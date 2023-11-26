AFAD duyurdu: Fırtına iki ilde can aldı

Sinop'ta şiddetli rüzgar sonucu ambar çöktü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yurt genelinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın sonucu olarak birçok ilde sel, su baskını, çatı uçması ve göçük gibi vakaların meydana geldiği belirtildi.
AFAD, yaptığı paylaşımda yağış ve fırtına uyarısı yapılan illerden toplam bin 492 ihbar alındığını ve bu ihbarların 440 adedinin İzmir 345 adedinin Antalya ve 146 adedinin İstanbul'dan geldiğini aktardı.
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