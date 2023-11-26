|
Gündem

AFAD duyurdu: Fırtına iki ilde can aldı

AFAD tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının meydana geldiği duyuruldu. Sinop ve Konya'da yağış ve fırtına etkisiyle gerçekleşen bina çökmesi ve göçük olayları sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. AFAD, yağış uyarısı yapılan illerden toplam bin 492 ihbar geldiğini ve bu ihbarların 440'ının İzmir'den, 345'inin Antalya'dan, 146'sının ise İstanbul'dan geldiğini belirtti.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
18:09 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 18:40 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sinop'ta şiddetli rüzgar sonucu ambar çöktü.

Sinop'ta şiddetli rüzgar sonucu ambar çöktü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yurt genelinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın sonucu olarak birçok ilde sel, su baskını, çatı uçması ve göçük gibi vakaların meydana geldiği belirtildi.


AFAD, yaptığı paylaşımda yağış ve fırtına uyarısı yapılan illerden toplam bin 492 ihbar alındığını ve bu ihbarların 440 adedinin İzmir 345 adedinin Antalya ve 146 adedinin İstanbul'dan geldiğini aktardı.


Ayrıntılar geliyor...

#Sinop
#Konya
#fırtına
#göçük
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Zonguldak Valiliği son dakika açıklamalar...