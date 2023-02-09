|
Gündem

AFAD görevlisi 10 saattir yanındaydı: Enkazdaki 88'inci saatte müjdeli haber geldi

Osmaniye'de asrın felaketinde yıkılan bir binanın enkazından 88'inci saatte çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmasını takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekipleri tebrik etti.

21:45 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Osmaniye'de 88 saat enkaz altında kalan 36 yaşındaki kişi kurtarıldı.

Osmaniye'de 88 saat enkaz altında kalan 36 yaşındaki kişi kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'nin Raufbey Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı binadan ses alan arama kurtarma ekipleri, sismik dinleme cihazı ve termal kamerayla yer tespiti yaptı.


Ekipler, yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucu 36 yaşındaki Murat Babaoğlan'ı kurtarıp alkış ve tekbirler eşliğinde ambulansa bindirdi.

Kurtarma çalışmasını yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedenin 88 saat sonra kurtarıldığı çalışmada görev alan ekipleri tebrik etti.

AFAD GÖREVLİSİ 10 SAAT YANINDA KALDI

Enkazda açılan boşluktan depremzedenin yanına inen ve 10 saat boyunca onunla konuşarak moral veren AFAD görevlisi Ömer Selçuk Demir, gazetecilere, ekip olarak 18 saattir bu bölgede çalıştıklarını söyledi.

Diğer ekiplerle depremzedeyi kurtarıp sağlıklı şekilde görevlilere teslim ettiklerini belirten Demir, "Aşağıdaki manzara iç açıcı değildi ama çok şükür ki iyi bir muhafaza bölgesinde kalmış. Ona ulaşana kadar çok zorluklar atlattık ama Allah'ın yardımıyla çıkardık. Bizi karşısında görünce büyük bir mutluluk hissetti." dedi.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#AFAD
#Osmaniye
1 hour ago
default-profile-img
AFAD görevlisi 10 saattir yanındaydı: Enkazdaki 88'inci saatte müjdeli haber geldi
TGC İskenderun tahliye seferinde: Yaralılar Mersin'e gönderildi
Hatay'da asrın felaketinde 89 saat enkazda kalan iki kardeşi Zonguldaklı madenciler kurtardı
Kahramanmaraş'tan bir güzel haber daha: 38 yaşındaki Yunus 88'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Madenciden 88'inci saatte enkazdan kurtardığı Ali Amca'ya: Beni seviyor musun?
Deprem sonrasını ailesini kaybeden Beşer teyze evladına kavuştu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.