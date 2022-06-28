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AFAD Marmaris yangınında tam koordinasyon sağladı

Marmaris’te meydana gelen ve 4 günün sonunda büyük bir çaba ile kontrol altına alınıp söndürülen orman yangınında Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sahadaki tüm ekipleri koordine etti.

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Şahin Şen Burak Doğan Yeni Şafak
AFAD Marmaris yangınında tam koordinasyon sağladı
AFAD ekipleri Marmaris'teki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Marmaris’te meydana gelen ve 4 günün sonunda büyük bir çaba ile kontrol altına alınıp söndürülen orman yangınında Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sahadaki tüm ekipleri koordine etti. İzmir AFAD Arama kurtarma Birlik Müdürü ve Arama Kurtarma Ekipleri Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Atila Altunbulak, “İş makinası, arazöz ve su tankerleri başta olmak üzere takviye verebileceğimiz bilgisini aldık. İzmir’de bulunan kamu kurumlarının, belediyelerin iş makinalarını, arazözlerini, tankerlerini çıkışa hazır vaziyette beklettik. Hızlı bir şekilde araçların sahaya çıkması için hazırlık yapıldı” dedi.

Çevre illerden arazöz, iş makinası, tanker gibi takviyeler istediklerini anlatan Altunbulak şunları kaydetti: “26 STK ve üyelerinin koordinasyonu sağlayıp orman teşkilatı ile entegrasyonunu sağladık. Oluşturulan koordinasyon merkezinde gelen STK ve ekiplerin tamamı kayda alınıp imkanları belirlendi. Elimizdeki kapasiteyi orman teşkilatının saha ekiplerine dağıtarak mevcut orman arazözleri ile eşleştirdik. Hem cephede kendi personelimize, orman işçilerine ve STK’lara destek sağladık. Hem de alandan gelen bilgiler çerçevesinde buradan yeni güçleri oluşturup sahaya gönderdik”

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