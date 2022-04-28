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Afganlar Afganları İtalya'ya götürme vaadiyle kandırıp rehin aldı: 8 gün boyunca işkence ettiler

İtalya'ya götürme vaadiyle kandırdıkları Afgan uyruklu 2 kişiyi Arnavutköy'deki bir eve getiren yine Afganistanlı kişiler, el ve ayaklarını bağladıkları 2 kişiyi 8 gün boyunca rehin tuttular. Afganistan'daki ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye vermeleri halinde serbest bırakılacaklarını söyleyen 2 Afganistanlı, 8 gün boyunca işkence gördükleri evden polisin operasyonuyla kurtarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Afganlar Afganları İtalyaya götürme vaadiyle kandırıp rehin aldı: 8 gün boyunca işkence ettiler
Şüpheliler cezaevine gönderildi.

İtalya'ya gitme hayali kuran Afganistanlı Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü, kendilerini İtalya'ya götüreceklerini söyleyen 2 Afgan ile anlaştı. Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü'yü Arnavutköy'deki bir eve getiren Afgan çete üyeleri el ve ayaklarını bağladı.

Sekiz gün boyunca eve gelen farklı kişiler tarafından çeşitli işkencelere maruz kalan 2 Afgan, aileleri ile telefondan görüntülü görüştürüldü.

Rehin tuttukları 2 kişinin Afganistan'daki ailelerinden 18 bin dolar fidye isteyen çete üyeleri, parayı göndermedikleri takdirde rehineleri öldürecekleri söyledi.

AİLELER PARAYI GÖNDERDİ

18 bin dolar fidyeyi gönderen 2 Afgan'ın aileleri Türkiye'de parayı teslim alacak kişinin kimlik bilgilerinin eksik olması sebebiyle gönderilen parayı alamadı.

  • El ve ayakları bağlı bir halde rehin tutulan Afgan uyruklu 2 kişiden biri, bir yolunu bularak çete üyelerinden birinin telefonunu gizlice alarak bir Türk arkadaşına konum atıp polise haber vermesini istedi.

Afgan arkadaşından gelen mesajı polise bildiren Türk komşu, rehin tutulan 2 kişinin kurtulmasında büyük rol aldı. Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki binanın etrafını saran Arnavutköy Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler binanın bodrum katındaki daireye baskın düzenledi.

BODRUM KATTAN KAÇAKLAR ÇIKTI

El ve ayakları bağlı halde rehin tutulan 2 Afgan, polis ekipleri tarafından kurtarılırken çete üyesi 2 Afgan ise binanın havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı.

Binanın bodrum katındaki dairede yapılan incelemede dairenin oda oda kiraya verildiği ve bir diğer odada ise 9 kaçak göçmenin yaşadığı tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak 9 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü'yü 8 gün boyunca rehin tutan Necibullah Pakistan ve Ferhan Pakistan ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunan işkencesi: Göçmenleri dövüp eşyalarını çaldılar
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Yunan işkencesi: Göçmenleri dövüp eşyalarını çaldılar

İstanbul'da işkence evi: Almanya hayali Arnavutköy’de son buldu
FOTOĞRAF 10
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Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Muammer Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Filistin uyruklu Omar Al Hasan, Hüseyin El Bedevi, Halit Hasan ve Macit Hasan Taksim’de gezdiği esnada Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 4 Afganistan uyruklu şahıs ile tanıştı.
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Tanıştıktan sonra arkadaşlık kuran ve beraber vakit geçiren şahıslar daha sonra tanıştıkları Filistin uyruklu 4 kişiyi Almanya’ya götürme vaadi ile kandırıp Arnavutköy’de bulunan evlerine getirdi. Eve gelir gelmez elleri ve ayakları bağlanan Filistinli şahısların ailelerini görüntülü arayarak 10 Bin Dolar fidye talep eden Afgan çete paranın ödenmesi için süre verdi.
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Verilen sürenin son gününe gelindiğinde paranın ödenmeyeceğini anlayan Filistin uyruklu 4 kişi evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Balkondan atlayan 4 Filistinli’den Omar Al Hasan ve Huseyin El Bedevi yere düşer düşmez bel ve bacaklarında kırıklar oluştu. Vücudunda kırıkların oluştuğu Filistinliler olay yerinde yığılıp kalırken arkasından sarkarak atlayan Halit ve Macit Hasan olay yerinden koşarak kaçtı.
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Yere yığılan şahısların yardımına mahalle sakinleri koştu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yığılan göçmenlere müdahale ettiği esnada Afganistan uyruklu gasp çetesi üyeleri Nureddin Meselmeni, Nadim Alshıkh ve henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi binanın arka kapısından çıkarak kapının önünde bulunan araçlarla kayıplara karıştı.
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Yerde yatan yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kameraları ile kaydedilirken kaçan çete üyeleri ise güvenlik kameraları tarafından anbean böyle kaydedildi.
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Elleri ile silah işareti yapıp gösterdiler<br><br>Yaşananları anbean gören ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini Sibgetullah Turnagül, “Ben sabah buraya geldim dükkanımı açtım saat 08.30 da işe başladık dışarıdan bir ses geldi ben çıktım baktım iki kişi yerde. Hemen koştum onlara müdahale ettim bacakları ve ayakları kırılmıştı biz ekiplere haber verdik hemen gelip müdahale ettiler. Ben ne olduğunu sormaya çalıştım ama dillerinden pek anlamıyordum bana silah dayadıklarını ve korkup camdan atladıklarını söylediler ama ne olduğunu tam bilmiyorum. İki üç gündür burada rehin tutmuşlar herhalde ambulans ve polis hemen geldi ilgilendi bana parmağı ile 2 gün dedi ve silah işareti yaptılar” şeklinde konuştu.
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<br>\"Bizim yaralılar ile uğraşmamızı fırsat bilmişler\"<br><br>Yine mahallede yaşayan ve olayın yaşandığı dairenin mal sahibi olan Nevruz Tazegül ise, “Sabah erken saatlerinde ben büfede oturuyordum ses duyup hemen gittim. 2 kişi yerde yatıyordu ekipler geldi hemen alıp götürdüler. Benim Suriyeli kiracılarımın evinden atlamışlar benim evimde 2 senedir oturuyordu ve asla bir sıkıntı olmadı ama yaralıların durumları iyi değildi ben bir şeyden şüphelenmedim her zamanki halleri vardı. Silah tehdidi falan olduğunu söylediler dillerinden anlamıyoruz ama diğerleri de arkadan kaçmış 4 kişilermiş. Biz yaralılar ile ulaşırken kaçmışlar” dedi.<br>
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Kaçış anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi<br><br>Filistin uyruklu şahıslar gasp çetesinden kurtulmak için balkondan aşağıya atladığı esnada binanın arka girişinden kaçan gasp çetesi sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Şüphelilerin ayakkabılarını ve üstlerini giymeden araçlara koştuğu ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.
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İstanbul'da işkence evi: Almanya hayali Arnavutköy’de son buldu
Almanya'ya gitme vaadiyle Türkiye'ye gelen Filistin uyruklu 4 göçmenin hayalleri Arnavutköy'de son buldu. Afgan uyruklu çete tarafından fidye için kaçırılan 4 Filistinli, işkence gördükleri evin balkonundan atlayarak kurtulmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Afgan gasp çetesi üyeleri, kayıplara karıştı.


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