Afganlar Afganları İtalya'ya götürme vaadiyle kandırıp rehin aldı: 8 gün boyunca işkence ettiler

Elleri ile silah işareti yapıp gösterdiler<br><br>Yaşananları anbean gören ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini Sibgetullah Turnagül, “Ben sabah buraya geldim dükkanımı açtım saat 08.30 da işe başladık dışarıdan bir ses geldi ben çıktım baktım iki kişi yerde. Hemen koştum onlara müdahale ettim bacakları ve ayakları kırılmıştı biz ekiplere haber verdik hemen gelip müdahale ettiler. Ben ne olduğunu sormaya çalıştım ama dillerinden pek anlamıyordum bana silah dayadıklarını ve korkup camdan atladıklarını söylediler ama ne olduğunu tam bilmiyorum. İki üç gündür burada rehin tutmuşlar herhalde ambulans ve polis hemen geldi ilgilendi bana parmağı ile 2 gün dedi ve silah işareti yaptılar” şeklinde konuştu.