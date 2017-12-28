Afyon'da 15 FETÖ sanığına 13 yıla kadar hapis cezası

Afyonkarahisar’da görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarında hakim karşısına çıkan 15 kişiden 10’u mahkeme heyeti tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY duruşmalarına bugün devam edildi.

Duruşmalarda sanıklar tek tek hakim karşısına çıkarak savunma yaparken, sanıklardan ikisinin karı-koca olmaları dikkatlerden kaçmadı. Silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile yargılanan sanıklar duruşmalarda örgüt üyesi olmadıklarını savunarak kendileri hakkındaki iddiaları reddettiler.

Mahkemede tutuklu olarak yargılanan sanıklar Hazine Dalgıç, Doğan Dalgıç, Ergün Saydam, Zeyid Atılgan, Ömer Mutlu, Veli Kuru, Suat Çelik, Mehmet Vural, Ramazan Yıldırım, Fethi Tuğyanoğlu, Fevzi Karakuş, Yusuf Geneci, Ahmet Uslu, Mikail Kaya ve Tevfik Özkan hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılamalar sonucunda mahkeme heyeti tarafından cezalandırılan şahıslar ve aldıkları cezalara ise şöyle oldu:

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"Zeyid Atılgan 10 yıl 10 ay 15 gün, Ömer Mutlu 11 yıl 3 ay, Veli Kuru 13 yıl 6 ay, Suat Çelik 9 yıl 3 ay, Mehmet Vural 9 yıl 3 ay, Ramazan Yıldırım 9 yıl 4 ay 15 gün, Fevzi Karakuş 10 yıl 6 ay, Hazine Dalgıç 7 yıl 6 ay, Doğan Dalgıç 9 yıl 10 ay 15 gün, Yusuf Geneci 10 yıl 1 ay 15 gün, hapis cezası ile cezalandırıldılar."

Mahkemede ayrıca 5 sanığın duruşmasının ileri bir tarihe ertelenmesine de karar verildi.

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