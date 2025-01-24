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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünde bayrak değişimi

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünde bayrak değişimi

Semih Bozkuş
00:0924/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı. Ay'ın yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

24 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı yer aldı.

Buna göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alınarak yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alınmış ve bu suretle boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol atanmıştır."



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#Afyonkarahisar
#Emniyet
#Resmi Gazete

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