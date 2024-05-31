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Afyonkarahisar'da Kariyer Sohbetleri'nde bir araya gelen gençlerden 'Özgür Filistin' mesajı

Afyonkarahisar'da gençlere yönelik Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda konferansı gerçekleştirildi. Yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, konferansta gençlere kariyer yolculuğu, iş hayatı ve sosyal hayat üzerine sunum yaptı; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

18:37 - 31/05/2024 Cuma
AA
Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda konferansı
Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda konferansı

Afyonkarahisar'da Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda konferansı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'ndeki öğrenci topluluğunun daveti üzerine yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, Mavi Salon'da "Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda" konferansı verdi.



Konferans sonunda İsrail protesto edildi

Konferansta gençlere kariyer yolculuğu, iş hayatı ve sosyal hayat üzerine sunum yapan Yıldız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Yıldız ve öğrenciler, konferans sonunda döviz ve pankart açarak İsrail'i protesto etti.

Konferans sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Yıldız, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.

Yıldız ve öğrencilerden "Özgür Filistin" mesajı

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde düzenlediği konferanslarda bu konuya dikkati çekmeye çalıştıklarını aktaran Yıldız, "Mazlumların ve Müslümanların yanında olmamız gerekiyor. Harekete geçme zamanı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da dünyadaki bütün mazlumların yanında ve onları destekliyor. Biz de gücümüzün yettiği kadar sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yıldız, AFSÜ'deki öğrencilerle verdikleri "Özgür Filistin" mesajıyla, Gazze halkının yanında olduklarını herkese gösterdiklerini ifade etti.

#Afyonkarahisar
#Gazze
#Kariyer Sohbetleri
#Hasan Yıldız
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