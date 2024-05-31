Afyonkarahisar'da Kariyer Sohbetleri'nde bir araya gelen gençlerden 'Özgür Filistin' mesajı

Yıldız ve öğrenciler, konferans sonunda döviz ve pankart açarak İsrail'i protesto etti.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde düzenlediği konferanslarda bu konuya dikkati çekmeye çalıştıklarını aktaran Yıldız, "Mazlumların ve Müslümanların yanında olmamız gerekiyor. Harekete geçme zamanı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da dünyadaki bütün mazlumların yanında ve onları destekliyor. Biz de gücümüzün yettiği kadar sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.