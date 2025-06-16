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Ağaç keserken motorlu testere ile elini kesti

Ağaç keserken motorlu testere ile elini kesti

16:5016/06/2025, الإثنين
IHA
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Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ağaç keserken motorlu testere ile elini kesen işçi yaralandı.

Orman işçisi Yusuf B. (43), motorlu testere ile ağaç kesimi yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini keserek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.





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